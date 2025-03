Esposto all’Agcom per “Presa Diretta” 

Un esposto all’Agcom è stato presentato dal Comitato di Cagliari e da gran parte della Rete Pratobello per la trasmissione "Presa Diretta”. «La trasmissione “Presa Diretta” andata in onda su Rai3 il 23 marzo 2025 ha gravemente offeso la dignità, la storia e il diritto all’autodeterminazione del popolo sardo. Ritengo moralmente e giuridicamente doveroso condannare con fermezza questo attacco mediatico di stampo coloniale. Diverse sono a mio avviso le violazioni», spiega l’avvocato Michele Zuddas, che ha materialmente presentato l’esposto. «Le legittime proteste popolari sarde contro la speculazione energetica sono state rappresentate in modo denigratorio e fazioso, per avvalorare gli interessi economici delle multinazionali. Invece di comprendere le ragioni profonde della nostra rivolta contro il colonialismo energetico imposto all’Isola, “Presa Diretta” ha scelto di dipingere i cittadini sardi come diffusori di “fake news” e autori di “sabotaggi”. Una tale narrazione distorta demonizza un movimento pacifico e offende l’intera nazione sarda». Dello stesso avviso il Presidio del popolo sardo: «Un programma», dice Gianfranco Cau, «studiato scientificamente per demolire i sardi».

