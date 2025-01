Esposte in basilica le reliquie di San Salvatore da Horta 

La basilica di Sant’Elena ha accolto ieri le reliquie di San Salvatore da Horta, prima tappa di un tour che vedrà le spoglie girare per le chiese dell’hinterland per nove mercoledì.

Ad accoglierle tanti fedeli che hanno poi partecipato alla messa celebrata da Padre Simone Farci della chiesa cagliaritana di Santa Rosalia che è Santuario di San Salvatore. «Il giro delle reliquie in diverse chiese» ha spiegato Padre Simone, «è un’iniziativa nata tra la comunità di San Mauro di Cagliari e Santa Rosalia e fa parte del Cammino della chiesa nel Giubileo. Il Papa ha indetto il tema della speranza e San Salvatore è stato un uomo di speranza». Per lui la speranza «è stata Gesù Cristo è un po’ di questa speranza l’ha portata anche in Sardegna dove è rimasto anche se per breve tempo, per poi morire nell’insediamento dei frati che era nell’ex Manifattura Tabacchi a Cagliari». Padre Simone durante l’omelia ha poi rimarcato come «San Salvatore si definiva perseguitato felice, perché nella persecuzione vedeva la speranza, la speranza della sua via con Gesù». Il tour viene fatto ogni mercoledì perché il Santo aveva promesso a una donna di Cagliari che se avesse pregato per lui il mercoledì, avrebbe sempre avuto parti sereni.

La reliquia, un osso iliaco, è stata adagiata davanti all’altare su un drappo rosso, dove i fedeli si sono potuti inginocchiare in preghiera.

