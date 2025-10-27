VaiOnline
Quartucciu.
28 ottobre 2025 alle 00:23

Esposta per la prima volta  la “tracca” di Sant’Efisio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per la prima volta, la tracca di Quartucciu è stata esposta al pubblico. Sabato, domenica e ieri, era allestita alla Domus Art per “Su Pannu 'e Santu Pedru”, evento che omaggia le tradizioni locali. In centinaia hanno potuto ammirarla. «Molti non la conoscevano, poiché solitamente viene preparata in un cortile privato», dice Carlo Atzeni, presidente del Comitato tracchista di Quartucciu. «L'esposizione ha permesso di apprezzare dettagli che non si notano durante le sfilate, come il cibo sul pianale e la “moschera” con le provviste che i viaggiatori portavano verso Cagliari e Nora per il voto a Sant'Efisio».

Sarà visitabile di nuovo il 15 novembre, per la seconda parte della manifestazione, sempre alla Domus Art. (st. la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 