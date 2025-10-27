Esposta per la prima volta  la “tracca” di Sant’Efisio 

Per la prima volta, la tracca di Quartucciu è stata esposta al pubblico. Sabato, domenica e ieri, era allestita alla Domus Art per “Su Pannu 'e Santu Pedru”, evento che omaggia le tradizioni locali. In centinaia hanno potuto ammirarla. «Molti non la conoscevano, poiché solitamente viene preparata in un cortile privato», dice Carlo Atzeni, presidente del Comitato tracchista di Quartucciu. «L'esposizione ha permesso di apprezzare dettagli che non si notano durante le sfilate, come il cibo sul pianale e la “moschera” con le provviste che i viaggiatori portavano verso Cagliari e Nora per il voto a Sant'Efisio».

Sarà visitabile di nuovo il 15 novembre, per la seconda parte della manifestazione, sempre alla Domus Art. (st. la.)

