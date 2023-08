Esposta nella chiesa dei santi Pietro e Paolo la statua della Madonna Assunta dormiente 

Una tradizione che si rinnova di anno in anno: l'esposizione del simulacro della Madonna Assunta Dormiente alla chiesa dei santi Pietro e Paolo. In vista della festa dell'Assunzione di Maria, il 15 agosto, da ieri si può vedere la statua nella parrocchia in via Is Mirrionis, come da abitudine che va avanti da otto anni.

L'opera è stata realizzata in parte a Siviglia, dallo scultore spagnolo Adrián Lema Gómez che ha creato in terracotta testa, mani e piedi, e in parte a Cagliari: il trono semovente è del gruppo degli Uomini del Nazareno, il vestito bianco della sarta Antonietta Schirru. Esposta dal 2015, è stata incoronata solennemente da Monsignor Arrigo Miglio il 12 agosto 2016 (con corona e sandali d'argento). Venerdì si è svolta la preparazione per quest'anno, con l'esposizione che durerà sino al 31 agosto. «È una tradizione che arriva dalla Spagna e dall'Oriente», spiega Don Chicco Locci, parroco della chiesa dal 2001. «Abbiamo voluto riprenderla e, anziché esporla in piedi come lì, preferiamo metterla coricata come da caratteristica sarda. Pio XII, nel Dogma nel 1950, ha definito che la Madonna sia in cielo in anima e corpo: il Papa non è volutamente entrato nella questione se sia morta e risorta subito, posizione che di norma hanno i teologi. Invece la tradizione sarda dice che la Madonna non è morta e sia stata portata in cielo in un sonno estatico, perché la morte è frutto del peccato originale che non aveva. Per questo la nostra statua ha gli occhi semiaperti». Si può visitare il simulacro ogni giorno fino al 31 agosto dalle 17 alle 21, in mezzo l'adorazione alle 18 e la messa alle 19.

