Esposizione fotografica a Solanas 

Apre stasera al Centro ambientale di Solanas la mostra fotografica "Beyond the Eye - Percorsi nei luoghi inattesi della natura” di Giampaolo Sarti. Anni di esplorazioni e osservazioni sul campo hanno permesso all’autore di trasformare rocce, licheni, funghi, corsi d’acqua e riflessi in immagini che evocano dipinti astratti, mettendo in luce la straordinaria ricchezza e la sorprendente varietà del paesaggio naturale.

La rassegna è organizzata dall’assessorato comunale al Turismo in collaborazione con l’ufficio turistico e la Biblioteca comunale. «Con questa mostra», dice l’assessore Cristiano Spina, «vogliamo offrire un’occasione per guardare il territorio attraverso il linguaggio dell’arte e della fotografia. Le immagini ci invitano a soffermarci sui dettagli che spesso passano inosservati e a riscoprire il valore del nostro patrimonio naturale». (r. s.)

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