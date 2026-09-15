Esposizione al sole utile purché graduale 

Quali rischi con l’esposizione al sole?

L’esposizione ai raggi ultravioletti può esercitare un effetto immunomodulante e antinfiammatorio, contribuendo a ridurre le manifestazioni cutanee: è questo il principio alla base della fototerapia che prevede dosi controllate e personalizzate, mentre l’esposizione naturale deve essere graduale, evitando eritemi e scottature. Il trauma cutaneo può infatti favorire la comparsa di nuove lesioni, attraverso il cosiddetto fenomeno di Koebner. Anche in vacanza è fondamentale proseguire le terapie, proteggere adeguatamente la pelle e mantenerla idratata, soprattutto dopo i bagni in mare o in piscina. ( Matteo Cabras )