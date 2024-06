Esposito-Suazo-Zola, il trio  delle meraviglie 20 anni dopo 

Il super trio Esposito-Suazo-Zola si ritrova dopo vent'anni. Gli ex rossoblù, grandi protagonisti della promozione in A del Cagliari nel 2004 e della successiva salvezza (in un attacco sensazionale anche con Langella), hanno riproposto il tridente per il terzo Memorial Galeazzi, torneo di padel dedicato allo storico giornalista Rai scomparso nel 2021 che si è tenuto al Chia Laguna Resort. «Eravamo più bravi a giocare a calcio che a padel», ha scherzato Magic Box, postando una foto assieme a Esposito e Suazo. «È stato un piacere ritrovarmi con i miei amici e compagni David e Mauro per ricordare il grande Galeazzi», il suo ricordo del giornalista che a lungo l'ha seguito in carriera. Un apprezzato ritorno al passato per un trio che ha fatto la storia del Cagliari: nel 2003-2004 fecero 49 gol in B (19 Suazo, 17 Esposito, 13 Zola) trascinando i rossoblù al ritorno in A, proseguendo l'anno dopo con altri 32 (16 il solo Esposito, che conquistò la Nazionale con Langella).

Il torneo

Al Memorial Galeazzi, organizzato dall'Ussi per giornalisti, autorità e celebrità di sport e tv, gli ex rossoblù hanno partecipato a un momento speciale. Esposito, Suazo e Zola, con Robert Acquafresca, Renato Copparoni e Leonardo Pavoletti, hanno giocato una partita di calcio - arbitrata da Antonio Giua, primo fischietto sardo a dirigere in A - contro gli Special Olympics, che si sono imposti ai rigori. In campo, proprio Esposito (in coppia con Marco Marchese) ha vinto il torneo di padel in finale su Zola-Acquafresca. Fra le donne, successo di Cristiana Aime e Rita Muru su Ilaria Sebastiani e Giovanni Rigato. Tante presenze di spicco: fra le altre gli ex rossoblù Reginato e Tomasini, Dalia Kaddari, l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu e i giornalisti Gianfranco Coppola (presidente Ussi), Giorgio Porrà (Sky) e Simona Rolandi (Rai).

