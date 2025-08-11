Esposito: sono carico, volevo solo il Cagliari 

«Sono molto carico e felice che la trattativa si sia conclusa in questo modo. Non vedo l’ora di cominciare. Ci vediamo allo stadio, forza Cagliari». Lo sbarco a Elmas intorno alle dieci di sera, dopo aver svolto le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart. Poi il trasferimento in auto insieme al team manager Steri a Palazzo Tirso, dove ha firmato un contratto di cinque anni e trascorso la prima notte cagliaritana. Da oggi Sebastiano Esposito sarà, dunque, a disposizione dell’allenatore Pisacane col quale ha già avuto un lungo confronto telefonico. L’attaccante di Castellammare di Stabia, classe 2002, sa già cosa l’aspetta grazie anche ai racconti dei compagni che ritrova nell’Isola, tra cui Caprile e Folorunsho con cui ha vissuto una delle delusioni più grandi con la maglia del Bari tre stagioni fa, proprio contro i rossoblù nell’epica finale playoff decisa da Pavoletti al 94’. Arriva dall’Inter in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni. Il club di Giulini dovrebbe inoltre versare nelle casse nerazzurre il 40% sull’eventuale rivendita (calcolato sulla differenza tra l’ipotetica cifra della cessione e i 4 milioni già fissati, appunto, per il riscatto).

La coppia del futuro

Bruciata la concorrenza del Parma, decisiva è stata la volontà del giocatore, ma anche la perseveranza del presidente rossoblù, come ha tenuto a precisare l’avvocato Romei, consulente legale del Cda, intercettato da Sky Sport all’uscita da Villa Stuart. «L’ha fortemente voluto e quando vuoi una cosa in modo forte, alla fine la ottieni». Esposito, secondo dei tre fratelli scuola Inter, non è il possibile sostituto di Piccoli se per quest’ultimo dovesse arrivare l’offerta giusta entro il 1° settembre (magari dall’Inghilterra). In teoria, è stato acquistato dal Cagliari per giocare al fianco del bergamasco e formare così una delle coppie d’attacco più giovani, promettenti e intriganti del campionato, anche in chiave azzurra. Guadagnerà 700mila euro l’anno più bonus.

Indosserà la 10?

È reduce da una stagione positiva all’Empoli nonostante la retrocessione dei toscani, con 8 reti in 33 partite e la conferma di poterci stare, eccome, in Serie A dopo le varie esperienze, non solo in Italia, con la stessa Inter agli esordi (in tutto 7 presenze), Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli appunto. In rossoblù vuole fare un ulteriore step. Sulle spalle potrebbe avere il numero 10, lasciato in eredità da Viola e snobbato, sinora (nelle amichevoli è stato utilizzato solo dai “baby” Sulev e Bolzan). I numeri di maglia verranno scelti in ogni caso in settimana, in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia, presumibilmente attraverso un’asta benefica.

Veroli in uscita

Dopo Augello, si prospetta, intanto, un altro trasferimento da un’isola all’altra: il difensore Veroli è a un passo dal Palermo, in prestito.

RIPRODUZIONE RISERVATA