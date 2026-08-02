Esposito, il silenzio è assordante Verso la cessione 

La quiete dopo la tempesta è solo apparente. Nell’aereo che ha riportato il Cagliari nell’Isola, ieri sera da Berlino, non c’era chiaramente Sebastiano Esposito e difficilmente ci sarà dopodomani al Crai Sport Center di Assemini alla ripresa della preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da Pisacane. Nella notte tra venerdì e sabato, l’attaccante di Castellammare aveva abbandonato il ritiro di Ponte di Legno («senza autorizzazione», ha tenuto a precisare il club attraverso un comunicato ufficiale, «era concordato», ha replicato, invece, il suo agente Giuffredi) facendo, di fatto, perdere le proprie tracce dopo la rottura nella trattativa per il rinnovo del contratto (con focus sull’ingaggio). «Il ragazzo è sotto stress», la motivazione data dal procuratore. Non è esclusa ora una multa da parte della società. Al di là delle questioni burocratiche (tutt’altro che marginali), la frattura sembra ormai insanabile e portare verso un’unica direzione, la cessione. A quali condizioni, però?

Scenari possibili

Che la storia tra Esposito e il Cagliari sia finita ormai è chiaro, forse già lo era prima che cominciasse il ritiro e probabilmente la richiesta (diventata poi pretesa, visto l’evolversi della vicenda) è stata una forzatura condita dai rumors di mercato che non hanno trovato sfogo nella realtà. Torino, Atalanta, Como, addirittura il Napoli, in Premier l’Hull City: tanti i club filtrati, nessuno, però, ha mai bussato - sinora - alla porta rossoblù con un’offerta o qualcosa di simile. Se davvero qualcuno è interessato, è il momento giusto per farsi avanti. Con una certezza: il Cagliari non farà sconti. Forte di un contratto sino al 2030, il presidente Giulini e il ds Accardi hanno il coltello dalla parte del manico col rischio - estremo - che Esposito possa essere messo fuori rosa. Detto questo, si cercherà una soluzione che soddisfi un po’ tutti, in primis dal punto di vista economico ma anche tecnico. Per quanto in questo momento i rapporti tra le parti siano tesi, tesissimi, e certe parole abbiano lasciato un segno profondo.

Talento montenegrino

Nel frattempo, il Cagliari già lavora per il dopo Esposito ed è pronto a chiudere il prestito (con diritto di riscatto) del montenegrino Vasiljie Adzic con la Juventus. Classe 2006, trequartista, ha rotto il ghiaccio in bianconero negli ultimi due anni tra Serie A e Champions dopo l’esperienza con la Next Gen (segnando, tra l’altro, un gol pesantissimo all’Inter) e ha già collezionato sei presenze con la sua nazionale arricchite da due reti. Sarebbe l’alternativa a Daniel Maldini. È forte, però la concorrenza del Sassuolo.

Sotto tiro

Resta caldissima anche la pista che porta allo spagnolo Kevin Carlos del Nizza che, peraltro, sarà alla Unipol Domus sabato per il “Trofeo Gigi Riva”. Il Cagliari ha già raggiunto un accordo di massima sia con il giocatore che con la società francese: sta facendo le ultime valutazioni, per lo più tecniche.

In uscita

Salutano, invece, la comitiva Velizar-Ilia Iliev e Andrea Cogoni. Si trasferiscono entrambi al Cosenza. Il portiere in prestito con diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati risultati), il difensore a titolo definitivo.

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