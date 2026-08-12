Esposito, il Como temporeggia 

È una settimana di attesa sul fronte Sebastiano Esposito. Dopo lo scontro totale delle precedenti due, questi giorni sono scivolati via senza particolari sussulti, ma si sta entrando nel vivo della sessione di mercato e – di conseguenza – della sua cessione. Inevitabile o quasi, anche se fra le opzioni circolate in questa prima metà di agosto quella del Como si è raffreddata.

Alle 24 di ieri è scaduto il certificato medico di 10 giorni «per stress emotivo e ansia» che aveva inviato lo scorso 3 agosto, a 48 ore dalla clamorosa decisione di abbandonare il ritiro di Ponte di Legno e non partire per la trasferta in Germania. Le strade, a questo punto, sono due: o ne presenta un altro, oppure deve fare ritorno in Sardegna e mettersi a disposizione per gli allenamenti. Ovviamente, è da escludere che possa essere convocato per la partita di domani in Coppa Italia contro l’Arezzo.

Un ex o quasi

Lo strappo fra Esposito, il suo entourage e il Cagliari è avvenuto a fine luglio e, al momento, non ci sono stati segnali di un riavvicinamento fra le parti. La possibilità più concreta è quella che da qui alle 20 di martedì 1 settembre, deadline della sessione estiva di calciomercato, l’attaccante di Castellammare di Stabia cambi maglia. Serve l’offerta giusta: per ora non è arrivata.

Il Como resta una soluzione, anche perché per la lista Uefa ha bisogno di aumentare il numero di giocatori formati in Italia. Ma i lariani hanno preso tempo, perché vogliono fare un nuovo tentativo per Moise Kean della Fiorentina (ora che, intanto, i Viola hanno preso Mateo Pellegrino del Parma). È chiaro che, qualora l’affondo per l’attaccante della Nazionale dovesse andare a segno, Esposito sfumerebbe.

Le alternative

In queste settimane si è parlato di Atalanta, Torino, Venezia e Hull City (Premier League), tutte piste che non si sono scaldate. Il contratto lungo, fino al 30 giugno 2029, mette il Cagliari nella posizione di non avere fretta per cederlo.

Salvo ribaltoni, se ne riparlerà dopo il weekend di Ferragosto. E non è escluso che qualche club aspetti l’esordio in campionato (o in Coppa Italia) prima di mostrare interesse. In aggiunta, ma è un aspetto che conterà più per le questioni legali fra le due parti, il certificato medico dello scorso 3 agosto è arrivato direttamente tramite lo psicologo di Esposito e non secondo quanto previsto dalle norme.

Quasi al completo

L’inizio di settimana ha visto intanto il Cagliari piazzare due colpi in attacco, con l’ufficialità di Kevin Carlos e Daniel Maldini, più l’ingaggio del laterale sinistro Giuseppe Aurelio. In entrata c’è ancora da coprire la fascia opposta, quella destra, con Van der Brempt del Como (magari parlando proprio di Esposito) fra i nomi. Potrebbe poi arrivare un difensore centrale mancino per completare il reparto.

In uscita, invece, è ufficiale da ieri il ritorno di Othniël Raterink in Olanda: giocherà in prestito per tutta la stagione all’Ado Den Haag, in Eredivisie. Fra i giocatori che potrebbero lasciare i rossoblù ci sono poi altri giovani come Albarracín, Cavuoti, Di Paolo e Sulev, così come Kingstone.

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