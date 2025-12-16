Esposito e Luvumbo, svaligiate le case 

Dopo la partita di sabato notte contro l’Atalanta non sono praticamente rientrati nelle loro case, a Cagliari. Zito Luvumbo è partito per raggiungere la sua nazionale angolana in vista della Coppa d’Africa. Sebastiano Esposito è andato a Brescia per partecipare alle iniziative e alla cena di Natale della società calcistica bresciana, la Voluntas, di proprietà della famiglia Esposito (dei tre fratelli calciatori, oltre Sebastiano, Salvatore e Pio e il padre Agostino). Probabilmente queste informazioni erano note a chi, probabilmente tra domenica e lunedì, è entrato negli appartamenti dei due giocatori rossoblù, in una palazzina nella zona residenziale tra viale Trento e viale Merello. Un furto scoperto solo ieri mattina e denunciato alla Polizia. Il bottino è ancora da quantificare: il ladro – o i ladri – avrebbero portato via diversi capi d’abbigliamento griffati e alcuni oggetti di valore.

Lo choc

Un episodio che ha scosso l’ambiente rossoblù e anche la tifoseria: i giocatori del Cagliari, in passato, non sarebbero mai stati vittime di fatti di questo tipo. Su quanto avvenuto sono in corso le indagini da parte degli agenti. Subito dopo la scoperta del colpo, sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti per una primo sopralluogo. Il ladro (ma non è escluso che abbiano agito più persone) sarebbe entrato forzando una porta finestra di un appartamento e un’altra della casa confinante. Sarebbero stati portati via indumenti di marca e anche qualche oggetto di valore. Solo quando i due calciatori (o un loro familiare) presenteranno la querela sarà possibile avere un quadro preciso di quanto è stato portato via e il valore. Gli appartamenti sono stati poi esaminati dagli esperti della Scientifica a caccia di tracce eventualmente lasciate da chi si è introdotto nelle abitazioni.

L’allarme

La scoperta dei furti è stata fatta soltanto ieri mattina da Sebastiano Esposito, rientrato in casa prima di raggiungere il resto della squadra per l’allenamento con gli altri rossoblù. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo delle pattuglie. Le indagini sono ora nelle mani degli investigatori della Squadra Mobile. Oltre alle eventuali tracce recuperate dalla Scientifica, si spera che gli impianti di videosorveglianza – presenti numerosi nella zona –abbiano immortalato qualcosa di utile alle indagini. Verranno analizzati i passaggi di veicoli o persone sospette nella via del palazzo, ma anche nella zona. E si spera che qualcuno dei residenti, non solo nell’edificio dove si trovano le case dei due calciatori rossoblù, possano riferire agli agenti un particolare in grado di indirizzare le indagini.

Colpo studiato

L’ipotesi degli inquirenti è che ad agire siano state almeno due persone. E che fossero ben organizzati. Avrebbero agito riuscendo a non dare nell’occhio, senza fare rumori particolari. E sicuramente erano a conoscenza dell’assenza prolungata dei due calciatori e di quali fossero le loro abitazioni anche perché l’incursione ha interessato solo le case dei due rossoblù. Nel palazzo, dalle primissime informazioni raccolte, nessuno avrebbe sentito rumori sospetti o notato movimenti particolari di persone sconosciute. Quasi certamente, dopo aver messo a segno il colpo, il ladro e gli eventuali complici si sarebbero allontanati a bordo di un mezzo dopo aver caricato la refurtiva. Il tutto riuscendo a non farsi notare.

RIPRODUZIONE RISERVATA