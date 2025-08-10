Esposito è atteso oggi nell’Isola dopo le visite 

Quattro milioni e mezzo subito, più il 40% dell’incasso se e quando il Cagliari deciderà di venderlo. L’Inter cede così alle condizioni sarde e alla volontà del diretto interessato, che ha sempre manifestato la volontà di voler indossare la maglia rossoblù anche nel momento in cui il Parma aveva raggiunto un accordo col Biscione. Sebastiano Esposito scalpita ormai, potrebbe svolgere già oggi le viste mediche per poi prendere il primo volo utile per Elmas, definire gli ultimi dettagli di un contratto quinquennale, firmarlo e aggregarsi, finalmente, ai suoi nuovi compagni in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia contro la Virtus Entella, in programma sabato sera alla Unipol Domus.

La svolta

In fondo Esposito è sempre stato il vero obiettivo del Cagliari, anche quando il mirino sembrava essersi spostato altrove. È il secondo di tre fratelli scuola Inter, ha appena 23 anni ma può vantare diverse esperienze nel calcio professionistico tra la stessa Inter (sette presenze in tutto), Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli. E proprio in Toscana, la passata stagione, ha rotto gli indugi nella massima serie italiana realizzando 8 reti in 33 partite e dimostrando di poterci stare, eccome. Nella scelta isolana hanno avuto un ruolo chiave gli ottimi rapporti tra il suo agente - Giuffredi, lo stesso di Folorunsho - e il ds rossoblù Angelozzi e il parere del padre Agostino che ha considerato da subito la piazza e la società rossobù ideali per favorire una svolta nella carriera del figlio, carico come una molla, manco a dirlo. In Sardegna ritrova diversi ex compagni tra club e nazionali giovanili. Il Cagliari, invece, ritrova un terzo giocatore di quel Bari battuto nella finale dei playoff promozione due anni fa, dopo Caprile e Folorunsho.

Ora il difensore

Settimana decisiva anche per il difensore con un obiettivo su tutti: Kumbulla. Il 25enne albanese è tornato alla Roma dal prestito all’Espanyol e non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico giallorosso Gasperini. «Qualcosa dietro ci manca», ha ammesso lo stesso Pisacane al termine del doppio test in Spagna con il Racing Santander. E quale profilo migliore - considerata anche l’esperienza internazionale - per alzare il livello della retroguardia. Una volta chiuso il cerchio anche in difesa, la parola d’ordine da qui al 1° settembre sarà: sfoltire. Sfoltire la rosa e sacrificare (almeno) un pezzo pregiato tra Piccoli, Luvumbo, Zortea e Obert.

