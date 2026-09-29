Esposito, dalla grande fuga all’esordio 

Dalla depressione e i fischi dell’Olimpico alla notte magica di Bursa. La verità sulla nuova Italia di Roberto Mancini probabilmente sta nel mezzo e dopodomani (ore 20.45 allo Stade de France di Saint Denis) sarà la Francia – senza poter più contare su Raspadori, out per infortunio – a dire quale è la più aderente alla realtà attuale. Resta l’altalena emotiva di una squadra a tratti inguardabile contro il Belgio e poi capace di far stropicciare gli occhi agli oltre 7,3 milioni di telespettatori che l’hanno seguita su Rai 1 con la Turchia.

Gioco veloce, tocchi di prima, intesa ritrovata e quattro reti in un colpo solo. Oltre alla bella scoperta delle qualità – anche offensive – di Michael Kayode, resta una vittoria rigenerante per il morale. Nel segno dei fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito: l’ex Cagliari fresco di esordio lunedì (convocato nonostante un’estate burrascosa) e il centravanti dell’Inter che continua a segnare.

Volta pagina

Due mesi fa deflagrava il caso Esposito (Sebastiano), con la fuga notturna dal ritiro di Ponte di Legno e il rifiuto a partire per la Germania, dove il Cagliari avrebbe giocato l’amichevole contro l’Union Berlino. Una mossa arrivata al termine di forti tensioni fra lui, il Cagliari e il suo agente Mario Giuffredi, che chiedeva il rinnovo del contratto firmato un anno fa. Poi il doppio certificato medico «per stress emotivo e ansia» e la cessione al Sassuolo a fine mercato.

La Nazionale, complice tutto quello che è successo in estate, sembrava decisamente lontana. Invece, a sorpresa, Mancini l’ha inserito nel maxi gruppo dei convocati azzurri per questa sosta. E, dopo averlo mandato in tribuna contro il Belgio all’esordio venerdì, avantieri ha deciso di metterlo in campo dal 1’. Un capovolgimento di fronte per certi versi clamoroso, visto che per tutto agosto era rimasto fermo in attesa di cessione.

La scossa

La figuraccia di Roma aveva sancito la necessità di una scossa immediata. La svolta è arrivata alla Timsah Arena. Mancini ha sparigliato le carte, decidendo di schierare sia Sebastiano sia Pio dal primo minuto. Un evento storico: l’Italia non vedeva due fratelli titolari contemporaneamente addirittura dal 1915, con Aldo e Luigi Cevenini. Sebastiano, al suo debutto in Nazionale maggiore, si è allargato sulla fascia, mentre Pio ha agito da perfetto pivot offensivo – con 6 centri in 11 presenze è il migliore di sempre in azzurro, una media superiore a quella di Roberto Baggio – servendo anche l’assist per Kayode.

La dedica finale alla nonna ha coronato una serata che rende meno tossiche le scorie della sconfitta con il Belgio. L’attaccante interista si è preso la scena, segnando, e un altro come Riccardo Calafiori lo ha fatto regalando la maglia a un piccolo tifoso turco che ha aspettato sotto la pioggia prima di lasciarsi andare a una euforia incontenibile, il cui video ha fatto il giro del web.

Prova verità

L’Italia ha ancora molta strada da fare, ma la sensazione è che stia finalmente trovando le sue basi per il futuro. La partita con la Turchia ha mostrato, soprattutto, i primi riscontri concreti sul percorso che il ct intende tracciare. L’obiettivo non è replicare la formula, pur vincente, di Euro 2020, ma plasmare un’identità che si adatti a un calcio sempre più intenso e fisico, fatto di rapide verticalizzazioni, ripartendo dal suo storico 4-3-3 come sistema di riferimento principale.

Un percorso che viaggia sul binario verde dei giovani. L’Italia ha bisogno di volti nuovi e Mancini ha dimostrato di non avere paura di metterli alla prova, inserendo in rosa ben nove esordienti nel corso delle ultime convocazioni. Supportato da una struttura dirigenziale rinnovata che vede Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico del Club Italia, Mancini dispone del tempo e del materiale umano necessari per costruire un blocco solido. Verranno altri rovesci, ma le prime risposte indicano che la via del coraggio è quella giusta, e insieme l’unica praticabile, per riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale. E ora c’è la Francia come test.

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