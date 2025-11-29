Esposito ci ha preso gusto 

Una liberazione, un lampo, nella serata che potrebbe rappresentare la svolta della stagione per il giovane attaccante di Castellamare di Stabia. Per Seba Esposito, il secondo della straordinaria dinastia dove lui sta nel mezzo fra Salvatore e Francesco Pio, il gol all’Allianz è un altro segnale forte al campionato. Si è ripetuto, dopo la rete al Genoa di domenica scorsa. E siamo a tre: «Sì, ho segnato, ma preferisco che la partita finisca zero a zero, non 2 a 1 come questa». E poi una considerazione che tradisce la sua origine campana: «Dovremmo essere più scugnizzi», tutto in una sola parola, scaltrezza e intelligenza nei momenti decisivi.

Il suo gol, figlio di una sgroppata entusiasmante di Marco Palestra, aveva portato avanti il Cagliari, illudendo i tifosi di un blitz da sogno, seppure mancassero una settantina di minuti alla fine del match. Pochi istanti dopo, il doccione gelato: «Secondo me non si può fare gol e dopo otto secondi prendere il pareggio», ha commentato con amarezza in sala stampa nel dopo gara, «bisogna essere più furbi e più attenti contro questi giocatori, loro hanno dei fenomeni ma a noi serve maggiore esperienza, bisogna diventare più scugnizzi».

Non solo in area

Esposito ci informa che non è solo un bomber. Lo abbiamo capito da tempo, ama scorrazzare per il campo, battere tutti i calci d’angolo e le punizioni dalla trequarti, ha la testa del rifinitore e la mentalità dell’attaccante. «Ho delle caratteristiche tecniche ben precise, posso mandare in porta i compagni. Con Borrelli ci compensiamo perché ha delle caratteristiche simili a quelle di mio fratello». E aggiunge: «Deve lottare lui per me, io spero di fargli fare tanti gol». A proposito di identità tattica: «Cerchiamo di mettere in difficoltà l'avversario, poi che i gol arrivino in area o no dipende da altro». La terza firma, dopo quelle con Sassuolo e Genoa, è sua, nonostante in video siano comparse diverse gambe in quel frangente. «Nessun dubbio, il gol è mio». La chiusura: «Sì, ho segnato, ma preferisco che la partita finisca 0-0 anziché 2-1 come successo qui». La seconda rete di fila è quel segnale che la squadra aspettava: «Mi dà ragione su quello che sto facendo».

RIPRODUZIONE RISERVATA