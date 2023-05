Esposito all’ultimo respiro vent’anni fa 

Cosenza e Cagliari tornano ad affrontarsi in Calabria a oltre vent’anni dall’ultima volta: era il 10 novembre 2002, sempre in Serie B, quando un destro potente di Esposito sull’ultimo pallone della partita (95’) valse l’1-1 per la squadra di Ventura contro i calabresi allenati da un ex non certo rimpianto, Antonio Sala.

Con Ranieri

Claudio Ranieri ha già fatto un Cosenza-Cagliari, vincendolo: 0-2 il 4 febbraio 1990, nella corsa promozione in Serie A. A decidere è Massimiliano Cappioli, autore di una doppietta con un gol per tempo. A un passo dall’intervallo intuizione di Paolino, che sfrutta un’incertezza della difesa di casa (guidata da Gianni Di Marzio, che convinse Ranieri a fare l’allenatore e lo suggerì alla Vigor Lamezia) e subisce fallo dal portiere Di Leo, per il rigore trasformato al 44’ da Cappioli. Lo stesso centrocampista chiude i conti al 79’, con una splendida girata di testa su punizione dalla destra di Poli. Successo che consente di staccare il Parma, fermato sullo 0-0 dal Como, e riagganciare al terzo posto la Reggina vittoriosa la giornata precedente nello scontro diretto: a fine anno sarà promozione. Il bilancio: perfetto equilibrio in Calabria con 3 vittorie a testa (l’ultima del Cagliari 1-3 l’8 aprile 2001) e 1 pari.

