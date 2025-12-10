VaiOnline
Serie A.
11 dicembre 2025 alle 00:20

Esposito, adesso è un’altra storia: pronti per la Dea 

«Cagliari la città ideale. In squadra c’è poi una “comunità” napoletana» 

Sebastiano Esposito sta vivendo quel momento magico in cui un attaccante ritrova la sua strada. Quattro gol tra Coppa Italia e campionato in poco più di un mese hanno acceso il suo talento e riportato in vita l’attacco del Cagliari. Napoletano, classe 2002, in prestito dall’Inter, porta nel sangue una dinastia calcistica che parte dal padre Agostino, ex difensore per lo più tra i Dilettanti, e prosegue col fratello Francesco Pio, attaccante nerazzurro e della Nazionale e l’altro fratello, Salvatore, giocatore dello Spezia. Seba, oggi, sta scrivendo il suo capitolo rossoblù con una maturità fatta di lavoro, pazienza e consapevolezza. «Vengo da un periodo proficuo, dove sto facendo bene a livello di statistiche e penso di aver fatto delle buone prestazioni», racconta i microfoni di Sky Sport. «La vittoria con la Roma ci può dare una forte spinta».

Gli avversari

Ora c’è l’Atalanta: «Una squadra forte che gioca in Champions, non ha bisogno di presentazioni. Noi andremo lì per giocarcela e per portar via punti importanti per il nostro obiettivo». Un mix di rispetto e coraggio: la mentalità di chi non si tira indietro di fronte a nulla. A Cagliari, Sebastiano ha trovato una piccola oasi familiare. Non solo per l’accoglienza della squadra, ma per quella “colonia partenopea” che si è formata nello spogliatoio: Gaetano, Caprile e Borrelli per metà napoletani, e un allenatore, Fabio Pisacane, che sta incidendo profondamente sul suo percorso. «La piccola comunità napoletana nel Cagliari è stata tanto importante per il mio inserimento. Come dico spesso, ho vissuto girovagando, da napoletano, vivere in una città di mare per me non ha prezzo. Cagliari è una bellissima città, si sta bene». Una serenità che nasce anche dal rapporto col pubblico: «Il nostro popolo ci dà una grandissima mano, abbiamo bisogno di loro e speriamo di regalargli qualche punto».

Legami solidi

Il legame con la famiglia, però, è quello che più lo guida. Padre, fratelli, passioni comuni. «Noi siamo orgogliosi, fieri del nostro legame che è indescrivibile e non da tutti. Non ci diamo tanti consigli ma ci sproniamo a vicenda, ci sentiamo tutti i giorni, soprattutto nei momenti no». E la stessa energia la porta anche nel sociale, con un progetto che racconta molto della sua sensibilità: «Con mio fratello abbiamo deciso di ristrutturare il campetto da calcio di Castellammare di Stabia, è un gesto importantissimo per me. Lo abbiamo fatto solo per far sì che i bambini d’oggi abbiano delle opportunità come le abbiamo avute noi», racconta emozionato. «L’obiettivo è di avvicinarli allo sport perché purtroppo nel mio quartiere, che è difficile, è possibile prendere la strada sbagliata e ci piacerebbe che avessero altre opportunità». E il sogno azzurro? Sebastiano lo tiene nel cassetto, senza fretta: «Secondo me è troppo presto per pensare a questo, adesso ho solo il Cagliari in testa», dice con umiltà, «poi è logico, la Nazionale è il sogno di tutti, giocarci con un fratello varrebbe il doppio».

