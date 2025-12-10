Esposito, adesso è un’altra storia: pronti per la Dea 

Sebastiano Esposito sta vivendo quel momento magico in cui un attaccante ritrova la sua strada. Quattro gol tra Coppa Italia e campionato in poco più di un mese hanno acceso il suo talento e riportato in vita l’attacco del Cagliari. Napoletano, classe 2002, in prestito dall’Inter, porta nel sangue una dinastia calcistica che parte dal padre Agostino, ex difensore per lo più tra i Dilettanti, e prosegue col fratello Francesco Pio, attaccante nerazzurro e della Nazionale e l’altro fratello, Salvatore, giocatore dello Spezia. Seba, oggi, sta scrivendo il suo capitolo rossoblù con una maturità fatta di lavoro, pazienza e consapevolezza. «Vengo da un periodo proficuo, dove sto facendo bene a livello di statistiche e penso di aver fatto delle buone prestazioni», racconta i microfoni di Sky Sport. «La vittoria con la Roma ci può dare una forte spinta».

Gli avversari

Ora c’è l’Atalanta: «Una squadra forte che gioca in Champions, non ha bisogno di presentazioni. Noi andremo lì per giocarcela e per portar via punti importanti per il nostro obiettivo». Un mix di rispetto e coraggio: la mentalità di chi non si tira indietro di fronte a nulla. A Cagliari, Sebastiano ha trovato una piccola oasi familiare. Non solo per l’accoglienza della squadra, ma per quella “colonia partenopea” che si è formata nello spogliatoio: Gaetano, Caprile e Borrelli per metà napoletani, e un allenatore, Fabio Pisacane, che sta incidendo profondamente sul suo percorso. «La piccola comunità napoletana nel Cagliari è stata tanto importante per il mio inserimento. Come dico spesso, ho vissuto girovagando, da napoletano, vivere in una città di mare per me non ha prezzo. Cagliari è una bellissima città, si sta bene». Una serenità che nasce anche dal rapporto col pubblico: «Il nostro popolo ci dà una grandissima mano, abbiamo bisogno di loro e speriamo di regalargli qualche punto».

Legami solidi

Il legame con la famiglia, però, è quello che più lo guida. Padre, fratelli, passioni comuni. «Noi siamo orgogliosi, fieri del nostro legame che è indescrivibile e non da tutti. Non ci diamo tanti consigli ma ci sproniamo a vicenda, ci sentiamo tutti i giorni, soprattutto nei momenti no». E la stessa energia la porta anche nel sociale, con un progetto che racconta molto della sua sensibilità: «Con mio fratello abbiamo deciso di ristrutturare il campetto da calcio di Castellammare di Stabia, è un gesto importantissimo per me. Lo abbiamo fatto solo per far sì che i bambini d’oggi abbiano delle opportunità come le abbiamo avute noi», racconta emozionato. «L’obiettivo è di avvicinarli allo sport perché purtroppo nel mio quartiere, che è difficile, è possibile prendere la strada sbagliata e ci piacerebbe che avessero altre opportunità». E il sogno azzurro? Sebastiano lo tiene nel cassetto, senza fretta: «Secondo me è troppo presto per pensare a questo, adesso ho solo il Cagliari in testa», dice con umiltà, «poi è logico, la Nazionale è il sogno di tutti, giocarci con un fratello varrebbe il doppio».

