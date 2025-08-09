Esportazioni, exploit sorprendente 

Un balzo nelle esportazioni tanto clamoroso da sorprendere anche gli osservatori. Il primo trimestre del 2025 registra un incremento del 176,8 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Performance inattesa, anche perché a livello nazionale l’aumento si ferma al 3,2%. Emerge dal quadro, aggiornato a luglio, presentato dall’Osservatorio economico della Camera di commercio che guarda alla provincia storica.

Prodotti traino

«Già nel 2024 si era evidenziata la tendenza alla forte espansione delle vendite all’estero da parte delle imprese nuoresi e ogliastrine che hanno esportato merci nell’anno precedente per un valore complessivo di quasi 300 milioni di euro - spiega Maria Luisa Ariu, responsabile dell’Osservatorio -. Il traino maggiore è dovuto alle strutture metalliche da costruzione, che nel 2024 hanno inciso per oltre il 40 per cento del totale. I tubi e i condotti hanno mostrato un’espansione sorprendente raggiungendo i 50,9 milioni di euro (+ 4.100%). Nel comparto meccanico le macchine di impiego generale figurano tra le principali voci dell’export anche quest’anno, evidenziando una crescente specializzazione tecnologica. In leggera crescita il settore lattiero caseario, che però ha avuto la sua performance migliore nel 2023». L’exploit è anzitutto legato alla Saipem che opera con successo ad Arbatax dal 1972.

La situazione

L’Osservatorio chiarisce che le imprese attive sono stabili rispetto al 2024, in recupero dopo le lievi flessioni di inizio 2025.Start-up innovative in forte espansione (+11,1% su base annua), come il numero di occupati (+7,8% nel primo trimestre 2025), in controtendenza rispetto al dato nazionale (+1,8%). Ore di cassa integrazione in calo dell’86,4% rispetto al 2024 con un ritorno alla normalità nel mercato del lavoro. Sul fronte del risparmio, la fiducia delle famiglie e delle imprese sembra reggere: depositi bancari e risparmio postale crescono del 5,3% (+1,3 a livello nazionale). Nel mercato immobiliare +9,6% le compravendite. In lieve difficoltà l’accesso al credito: calo dei prestiti alle attività economiche del 3,7%. Frenata anche sulle assunzioni previste, in aumento solo dello 0,3%.

Turismo

Nel 2024 la provincia si colloca al 37° posto nazionale per presenze turistiche per kmq di superficie consumata, come nel 2023. Il tasso medio di occupazione degli alloggi su Airbnb è del 29,5%. L’economia turistica incide per il 7,37% sul valore aggiunto complessivo portando Nuoro al 23° posto per incidenza del settore. Resta la stagionalità con picchi in pochi mesi dell’anno. «I dati - dice Ariu - sono confortanti: la tendenza è positiva e, in alcuni casi, la provincia di Nuoro ha risultati superiori alla media nazionale. Un segnale importante, restituisce fiducia a un territorio spesso percepito come in affanno. Dimostra invece una vivacità imprenditoriale sorprendente. I numeri su export, start-up e occupazione parlano di un sistema economico dinamico». (m. o.)

