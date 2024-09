Espode una bombola in un terrazzino 

Per fortuna l’appartamento, nel pomeriggio di ieri, era vuoto. La famiglia che occupa quel locale nella palazzina di edilizia popolare in via Turritana non era presente infatti alle 18 quando la bombola del gas è esplosa.

La deflagrazione, che ha abbattuto il muro del terrazzino dell’appartamento dove si trovava la bombola, però ovviamente non è passata inosservata alle altre famiglie dello stabile che hanno immediatamente chiamato carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta.

All’origine dell’esplosione pare, secondo almeno una prima ricostruzione, ci sia stata una fuga di gas che avrebbe innescato le fiamme. Anche se ovviamente le indagini sono ancora in corso per accertare realmente i motivi dell’esplosione. ( s. c. )

