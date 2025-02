Esplosivo negli occhiali dei piloti di droni russi 

Kiev. Un’azione da spy-story per «bruciare gli occhi del nemico», ispirata all’operazione dei cercapersone esplosivi del Mossad che ha ucciso o mutilato migliaia di miliziani Hezbollah e civili in Libano: l’intelligence militare di Kiev ha inserito esplosivi in un lotto di visori da pilota di droni destinati all’uso da parte dei russi sui campi di battaglia in Ucraina. A riferirlo sono gli stessi 007 ucraini citati dai media internazionali, tra cui Financial Times e New York Post, sostenendo che l’operazione ha provocato «decine di feriti» ed è ancora in corso. «Oggi gli orrori della guerra stanno accadendo davanti agli occhi dei piloti di droni nemici», ha affermato il Gur ucraino. «Questa è una meritata punizione per i crimini di guerra che gli occupanti russi commettono contro l’Ucraina ogni giorno».

Stando a quanto riferito, l’azione ha coinvolto agenti ucraini che hanno acquisito un lotto di circa 80 occhiali per pilotaggio di droni, modificandoli con un meccanismo di detonazione a distanza prima di essere distribuiti a gennaio alle unità dei piloti di droni russi come donazioni di «volontari russi» all’esercito di Mosca. All’inizio del mese, sono emerse le prime segnalazioni rilanciate da portali e blogger russi: Readovka, media pro-Cremlino con quasi 3 milioni di follower su Telegram, aveva riferito il 7 febbraio che in un lotto di occhiali per droni Fpv donati ai russi erano state inserite trappole esplosive con 10-15 grammi di plastico e un detonatore. Un rappresentante della Npp, azienda russa che produce e rifornisce l’esercito, ha successivamente confermato all’agenzia Tass che un lotto di occhiali per droni era stato sabotato.

RIPRODUZIONE RISERVATA