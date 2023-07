Esplosione, un morto 

La vista dall'alto disegna uno scenario quasi postatomico: alberi inceneriti e un piccolo cratere a fare da contorno al laboratorio in cui Raffaele Miele, un operaio della Fireworks Lieto, fabbrica del Napoletano specializzata nella produzione di fuochi pirotecnici, stava preparando le miscele. Un'esplosione ha devastato il casotto in cui si trovava, non lasciando scampo al 51enne riconosciuto diverse ore dopo. È stata un'esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada, terrorizzati.