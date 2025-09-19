Esplosione per un fuga di gas: grave un’anziana 

La lancetta aveva da poco segnato le 10, ieri mattina, quando via Rubicone è stata sconvolta da un boato che ha allarmato l'intero vicinato. A causarlo, la fuga di gas in un’abitazione privata, che ha provocato un principio di incendio. Ne ha fatto le spese Maria Franca Murtas, 83 anni, che in quel momento si trovava in cucina, ai fornelli.

Anziana ustionata

L’anziana è stata investita da una fiammata che le ha causato ustioni di primo e secondo grado, interessando soprattutto le braccia. Sul posto, allertati dagli addetti di un’impresa della zona, sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale per deviare il traffico e il vicesindaco Saverio De Roma. In un primo momento la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Universitario. Considerata la dinamica dell’incidente, le è stato assegnato un codice rosso, procedura standard in episodi come questo. Per fortuna la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie: qualche ora dopo è stata trasferita al centro Grandi Ustioni dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Il figlio

«È stato un grande spavento», le parole pronunciate poco dopo l’incidente domestico dal figlio di Murtas, Nicola Spiga. «Non dovrebbero essere ferite gravi, speriamo che mia madre possa riprendersi presto». Limitati i danni all’interno dell’abitazione, concentrati per lo più nella cucina, al momento dichiarata inagibile dai vigili del fuoco intervenuti. Le forze dell’ordine accorse ieri in via Rubicone hanno subito provveduto a far spostare le automobili parcheggiate nei dintorni dell’edificio, per evitare ogni rischio, e la bombola di Gpl coinvolta nell’incendio è stata portata all'esterno, insieme ad altre presenti in casa e ancora inutilizzate.

La paura

Nel mentre i vicini, a cui gli agenti hanno intimato di rimanere dentro le proprie case, osservavano con preoccupazione lo svolgersi delle operazioni. «Il rumore è stato fortissimo, sembrava fosse scoppiata una bomba. Avevo le finestre aperte e hanno tremato per la violenza del botto», racconta una residente della via, Maria Perra. «Ci siamo immediatamente affacciati tutti, e come siamo usciti fuori ho visto il fumo nero e sentito la puzza del gas, è stato un momento di grande paura».

Il precedente

E mentre abbondano gli auguri di pronta guarigione, sono ancora giorni di angoscia nella città già a lutto per la morte di Luigi Atzeni, il settantaduenne che il 16 agosto era rimasto ustionato in un incendio nella sua abitazione di via Casteldoria, e poi scomparso tre giorni fa in seguito alle gravi ferite riportate.

