Esplosione nell’azienda di rifiuti: tre morti 

Caserta. La deflagrazione li ha scaraventati in aria per decine di metri: sono morti così, nell’area industriale di Marcianise, il titolare della Ecopartenope (un’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti), il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori della ditta e un operaio. I tre sono stati sbalzati in aria dall’esplosione di un silos che conteneva oli esausti, dove stavano saldando una sonda che misura il livello di riempimento del serbatoio. Altri due dipendenti sono rimasti feriti, ma lievemente. Il titolare e i due dipendenti stavano lavorando ad una certa altezza e la deflagrazione li ha fatti letteralmente volare: due sono stati trovati sul tetto del capannone aziendale, il corpo del terzo era in una proprietà adiacente all’azienda. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio: l’esplosione è stata forte ma non ha generato alcun incendio: in molte aziende vicine nessuno si è accorto di nulla fino all’arrivo di polizia,vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Asl. Poi, sconvolti e furenti, i familiari delle vittime e dei feriti.

Il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta, «sgomento e attonito», ha detto: «Sono qui per esprimere il dolore di un'intera comunità, disporrò il lutto cittadino, ma devo anche dire che non è possibile che nel 2025 vi siano così tante morti sul lavoro. Questi incidenti sono inaccettabili. Bisogna impegnarsi di più sulla prevenzione».

Le indagini dovranno appurare se si sia trattato di un incidente imprevedibile o se vi siano stati degli errori durante il processo di saldatura. Di certo si sa che gli oli esausti producono esalazioni di gas nocivi e in genere, quando si fanno queste operazioni, bisogna prima effettuare la decompressione. A pochi chilometri dalla Ecopartenope, all’azienda Frigo Caserta nel comune di Gricignano d’Aversa, due operai sono morti a inizio anno in incidenti diversi e proprio qualche giorno fa si è tenuto un sit-in fuori all’azienda. Quello di ieri a Marcianise è l’ennesimo incidente in un 2025 che, stando ai dati dell’Inail relativi ai primi sei mesi dell'anno, conta quasi 3 morti di lavoro al giorno: da gennaio a giugno sono state presentate 495 denunce, contro le 462 dello stesso periodo del 2024.

