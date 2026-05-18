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Terralba.
19 maggio 2026 alle 00:38

Esplosione nella villetta,  stabili le condizioni del 38enne ustionato 

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È sempre ricoverato all’ospedale di Sassari in condizioni critiche il 38enne, rimasto ustionato domenica mattina nell’esplosione nella sua casa. Aleandro Frau è costantemente monitorato dai medici ma, secondo i primi riscontri, non sarebbe in pericolo di vita.

Proseguono intanto gli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell’accaduto: un’esplosione che solo per un caso fortuito non si è trasformata in tragedia. Da una prima ricostruzione infatti sembra che l’aria di una stanza della villetta al secondo piano di via Boccaccio fosse satura del gas, fuoriuscito contemporaneamente da due bombole. Sembrerebbe improbabile che entrambe le bombole fossero difettose ma saranno le ulteriori verifiche a chiarire con esattezza cosa è realmente accaduto in quella villetta. Di certo c’è stata una fuga di gas, poi la scintilla e quella deflagrazione con un boato che si è sentito fino al centro del paese. Sono stati momenti di grande concitazione, i vicini di casa si sono subito riversati in strada e anche Aleandro Frau è riuscito a mettersi in salvo e a sfuggire a quell’inferno di fuoco e fumo. Il 38enne ha comunque riportato ustioni in diverse parti del corpo ed è stato trasferito all’ospedale di Sassari, dove è ricoverato.

Ingenti i danni alla sua abitazione, danneggiate anche gli edifici vicini. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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