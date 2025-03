Esplosione nella fabbrica della “gomma del ponte” 

MILANO. Momenti di paura alla Perfetti, la storica azienda dolciaria del Milanese dove sono nati prodotti come le “gomme di Brooklyn”, le Big Babol e le caramelle Golia, per una serie di esplosioni e per l'incendio che ne è seguito. Tanta preoccupazione, soprattutto per l'alta colonna di fumo nero, ma per fortuna nessun ferito o danno ambientale. Alcune palazzine circostanti sono state evacuate, ma ben presto i residenti hanno potuto far ritorno nelle abitazioni. E lo stabilimento ha potuto riprendere l’attività produttiva. L'incidente è accaduto intorno alle 14 a Limbiate, dove ha sede la fabbrica nota per le caramelle ma anche per vari chewing-gum di largo consumo. L’esplosione e l’incendio si sono verificati in una struttura metallica a lato del grande impianto, in via Clerici 30, dove venivano stoccati prodotti di scarto e rifiuti. Sul posto sono accorsi con nove mezzi i Vigili del fuoco di Milano e Saronno, circoscrivendo l'incendio in breve tempo. Un'alta colonna di fumo nero si è però formata alzandosi per diverse decine di metri, visibile sia dall'autostrada sia da tutta la parte nord di Milano. Ieri erano in corso gli accertamenti del Nia, il Nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano, che indaga quando le cause di innesco di un incendio non sono evidenti.

