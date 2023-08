Esplosione nel deposito 

Una gigantesca esplosione in un’area industriale poco lontano da Mosca che produceva attrezzature per l’esercito ha rischiato di provocare una strage. A saltare in aria un magazzino di fuochi d’artificio, con un morto e decine di feriti. Le autorità locali hanno derubricato l’accaduto a incidente, ma le immagini dell’enorme fungo nero hanno alimentato le voci che si sia trattato di un attacco con un drone, in un giorno in cui la capitale russa è stata oggetto di una incursione ucraina.