Esplosione nel centro migranti 

Viterbo. Un boato nel cuore della notte e una palazzina di due piani, che ospita richiedenti asilo, sventrata: è quanto avvenuto nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, centro in provincia di Viterbo.

L' edificio è parzialmente collassato su se stesso causando il ferimento di 31 persone, almeno sei in modo grave, tutte alloggiate nei mini appartamenti della casa accoglienza della società Ospita che è attiva dal 2020. Su quanto avvenuto la Procura della Tuscia ha aperto un fascicolo per disastro colposo: obiettivo è accertare le cause dello scoppio e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è la fuga di gas.

Lo scoppio, che ha provocato danni anche a due aziende adiacenti la palazzina (una falegnameria e una attività vinicola), ha fatto scattare il piano di maxi-emergenza con l'arrivo di numerosi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze dal territorio regionale e anche dalla Toscana, in particolare da Siena e da Grosseto. Impiegati per il trasporto dei feriti anche due elicotteri.

Le persone investite dalla violenta esplosione sono state trasferite in vari ospedali: Viterbo, Roma, Tarquinia, Orvieto e Pisa. Il bilancio dei feriti, di varie nazionalità, è di sei codici rossi, 9 gialli e 16 verdi. Tra le persone rimaste coinvolte nella deflagrazione anche alcuni minorenni, compresa una neonata. Su quanto accaduto la procura ha affidato delega per le indagini ai carabinieri. Sul luogo del disastro il pm di turno, Paola Conti, ha svolto anche un sopralluogo in stretto contatto con il procuratore capo Paolo Auriemma.

Al momento il procedimento è contro ignoti. I pm, per ricostruire quanto avvenuto, attendono le prime informative delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. «Come probabile causa dell'esplosione - ha affermato il colonnello dei carabinieri, Massimo Friano - l'ipotesi più probabile, rimane quella che sia stata generata da un locale saturo di gas». Una dinamica però contestata da Sebastiano Sani, legale della società e comproprietario della palazzina. «Noi per scelta aziendale, come dichiarato negli atti che ha la Prefettura, abbiamo utilizzato solamente elettricità, sia per il riscaldamento che per le cucine».

Nel corso della giornata si è svolta in prefettura, a Viterbo, una riunione di emergenza per fare il punto sulla macchina dei soccorsi.

