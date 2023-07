Esplosione in un’officina, paura nel vicino hotel Grillo  

Un improvviso botto, poi le fiamme. È successo prima delle 18.30 di ieri in via Monsignor Cogoni dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e gli agenti delle Volanti. Fortunatamente all’interno dell’officina meccanica al momento dell’incidente non c’era nessuno. Il titolare era all’esterno. Dopo l’esplosione si è sviluppato un principio di incendio subito domato dai vigili del fuoco. La preoccupazione è stata grande perché il locale sorge nella parte posteriore di un hotel. I vigili stanno verificando le cause che hanno scatenato l’esplosione potrebbe trattarsi di una perdita da qualche circuito di gas oppure i vapori di carburante.

