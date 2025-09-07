Esplosione in un ristorante 

L’acciottolato ha tremato fino all’ingresso della cattedrale di Santa Maria, e subito dopo colonne di fumo nero sono fuoriuscite dalle finestre, tingendo le pareti di calce come se fossero liquido ribelle che sfida la forza di gravità. Attimi di puro terrore ieri sera, intorno alle 19.30, in Piazza Duomo, cuore pulsante della città vecchia, sempre affollata di turisti, tra negozi aperti, botteghe artigiane e bar storici. Il ristorante Sartoria del Gusto è stato travolto da una violenta esplosione, probabilmente causata da un ritorno di gas o dal malfunzionamento dell’impianto, e in pochi secondi il locale si è trasformato in un inferno di fuoco. Il boato improvviso si è sentito per chilometri, scuotendo il quartiere antico e il lungomare, attirando residenti, passanti e curiosi che accorrevano dalle vie vicine.

I soccorsi

Fortunatamente, al momento dell’esplosione il ristorante era vuoto: dei sette dipendenti in servizio, almeno due hanno riportato lievi ferite, un cuoco e una cameriera, mentre una donna originaria di Sassari, che passeggiava con la figlia dodicenne, è stata colpita a una gamba da una scheggia di vetro. Tutti sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118. Almeno altre due persone hanno riportato leggere escoriazioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, che hanno circoscritto la zona e messo in sicurezza l’area. L’edificio è stato dichiarato inagibile e gli appartamenti soprastanti, vuoti al momento dell’incidente, sono stati sottoposti a controlli approfonditi.

La paura

Gli inquilini hanno seguito la scena dall’esterno, davanti alla cattedrale, consapevoli di essere scampati a un pericolo enorme. La strada, sempre animata e piena di vita, poteva trasformarsi in un teatro di tragedia, con i negozi aperti anche di domenica, le botteghe artigiane e i bar storici. Il pronto intervento dei soccorsi e la fortuna hanno evitato che l’incidente si trasformasse in un disastro ben più grave. Ora gli inquirenti dovranno accertare le cause della deflagrazione, mentre la comunità algherese riflette sullo scampato pericolo e sul rischio che episodi simili possano ripetersi.L’episodio ricorda quanto sia fragile la sicurezza nei luoghi affollati e nei locali di ristorazione, specie in zone storiche e turistiche.

