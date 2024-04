Esplosione in un palazzo, due feriti 

È bastato accendere una sigaretta nella stanza satura di gas, poi una fiammata e un boato ha fatto tremare tutta Laconi. I tramezzi sono crollati nella palazzina di due piani, ringhiere e porte divelte, persino le tegole del tetto sono volate nelle vicinanze: in via Sant’Ambrogio ieri mattina si è scatenato l’inferno. Nell’esplosione due persone sono rimaste intrappolate nelle macerie: il più grave, un disabile di 72 anni, è stato trasferito con l’elisoccorso al Centro grandi ustioni di Sassari; l’altro, 76enne, è al San Martino di Oristano.

L’esplosione

Erano circa le 7.30 quando nell’appartamento al pian terreno si è verificato l’incidente. Dai primi riscontri dei vigili del fuoco pare ci sia stata una perdita di Gpl dalla bombola della stufa. L’ambiente era saturo di gas ma presumibilmente l’anziano non se ne è nemmeno reso conto: ha acceso un interruttore o forse una sigaretta ed è stato investito da una fiammata mentre i tramezzi gli sono caduti addosso. Crolli anche al primo piano dove è rimasto bloccato il 76enne mentre dalle altre case è stato un fuggi fuggi, le tre famiglie sono riuscite a mettersi in salvo.

I soccorsi

Immediato l’allarme, nel centro storico di Laconi, a pochi metri dalla chiesa di Sant’Ignazio e Sant’Ambrogio, sono arrivati i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Oristano e Nuoro (sul posto hanno operato le squadre dei distaccamenti di Ales e Sorgono) che hanno liberato dalle macerie i due feriti affidati poi alle cure dei medici. Entrambi erano coscienti, più critiche le condizioni del 72enne che ha riportato fratture e varie ustioni e per questo è stato trasferito in elicottero in codice rosso al Centro specializzato di Sassari. L’altro, meno grave, è stato accompagnato al San Martino di Oristano. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le bombole e l’edificio, una palazzina storica di proprietà del Comune con cinque appartamenti di edilizia popolare. Verifiche in tutto lo stabile e nelle case confinanti dove non sarebbero stati riscontrati particolari problemi tanto che sono state dichiarate agibili. Sono in corso accertamenti per stabilire con certezza le cause dell’esplosione; sul posto anche i carabinieri di Isili.

La paura

In serata le altre famiglie sono potute ritornare nelle proprie case ma resta la paura per quanto accaduto. «Sono molto provati -commenta la vicesindaca Maria Ignazia Deidda- è stata una mattinata difficile per tutti. Un grande spavento, io ho pensato a una bomba». Poi la corsa verso il centro storico, le sirene e i feriti. «Sarebbe potuto finire in tragedia». Tra i primi ad arrivare anche l’ex sindaco Paolo Pisu: «L’esplosione è stata fortissima, in tanti ci siamo precipitati per capire cosa fosse accaduto- osserva- fortunatamente non ci sono state vittime». Il sindaco Salvatore Argiolas era impegnato in prefettura a Nuoro ma ha seguito minuto per minuto, al telefono, ogni fase dei soccorsi. «Faremo il possibile per stare vicini alle famiglie coinvolte, ci auguriamo che i nostri compaesani feriti si riprendano presto».

