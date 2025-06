Esplosione in città: casa sventrata 

Giovanni, il vicino, stava rientrando a casa, una palazzina a due piani, all’angolo fra via don Minzoni e via Principessa iolanda, quando ha sentito un forte odore di gas. Anziché salire le scale è tornato indietro e ha subito chiamato i vigili del fuoco «Venite, c’è una perdita di gas, arriva fin sulla strada». Quando è arrivata la squadra gli è andato incontro. Una manciata di secondi che ha impedito a sei vigili del fuoco di entrare nella palazzina. Un attimo dopo, l’esplosione. «Ci hai salvato la vita», gli ha detto un vigile.

Centro come Beirut

Via don Minzoni come Beirut, un uomo che lotta fra la vita e la morte, un cantante lirico, Antonello Lambroni, 63 anni, portato d’urgenza all’ospedale. «Muoveva appena gli occhi», racconterà un vigile. Il figlio, disperato, ha seguito l’ambulanza che accompagnava il padre al Santissima Annunziata, a sirene spiegate. Il bilancio comprende altre due persone ferite leggermente, due auto polverizzate, altre due vetture e un motorino danneggiati.

Boato

Quasi due ore per spegnere le fiamme, la mansarda sventrata. L’esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, ha scaraventato pezzi di vetro e di cemento nei palazzi di fronte, bucando le tapparelle e spaccando le finestre.

Testimonianze

Al settimo piano della casa di fronte, tre sorelle giovanissime raccontano: «Abbiamo sentito un rumore fortissimo, in casa sono entrate mille schegge, ce le siamo ritrovate dappertutto. Per fortuna non eravamo nelle stanze da letto: la finestra era semi aperta, le schegge sono entrate come proiettili». Il padre annuisce, mostra la foto che le ragazze gli hanno subito inviato, scene da film: giù per la strada, quel che rimaneva delle auto, sepolte dai calcinacci. Ma le aveva sentite, e questo aveva tranquillizzato lui e sua moglie. Spaventate ma illese. «Pensavamo fosse un brutto incidente - raccontano dei passanti, che abitano nella via parallela – In questa zona sono molto frequenti. Ma il rumore era troppo forte, e quando siamo arrivati ci siamo trovati davanti a questa scena da incubo». Arriva una ragazza, trafelata. Non sa del ferito grave, chiede della sua auto, parcheggiata sotto la palazzina. Ma le cose sono cose.

Ferito grave

Antonello Lambroni è figura conosciuta nel mondo del bel canto: geometra di professione e dotato di gran voce, avrebbe dovuto interpretare in questi giorni il commissario imperiale in Madame Butterfly.

Le sue condizioni a tarda serata non sembrano gravi come all’inizio ma la situazione rimane preoccupante. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia originato l’esplosione.

La palazzina sembrava servita dal gas di città ma da Medea fanno sapere che l’impianto non era collegato. La fuoriuscita potrebbe essersi verificata dalla bombola di gas custodita in casa. Se il destino non avesse fatto fermare i vigili all’ingresso sarebbe potuta essere una strage. Sul posto ieri si sono recati il sindaco e altri rappresentanti delle istituzioni, a portare la solidarietà alla famiglia.

