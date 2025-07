Esplosione in centro Muore dopo 10 giorni 

Non ce l’ha fatta Antonello Lambroni, coinvolto nell’esplosione del suo appartamento, dieci giorni fa. L’uomo è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì nel reparto di Rianimazione dove si trovava dal giorno dell’incidente. Troppo gravi le ustioni subite nella deflagrazione e che avevano ricoperto il 70 per cento del suo corpo. Lo scorso 30 giugno, di mattina, preceduto da un forte odore di gas che aveva fatto intervenire i vigili del fuoco, era saltato in aria l’appartamento al terzo piano della palazzina all’angolo tra via don Minzoni e via Principessa Maria. La potenza dell’esplosione aveva divelto le pareti laterali della casa piovute su due autovetture parcheggiate, oltre a distruggere i vetri di alcune abitazioni di fronte all’immobile.

Il 62enne era stato travolto dalla caduta dei mobili e dei mattoni finendo bruciato dalle fiamme. Sul posto erano arrivate ulteriori squadre dei vigili del fuoco. Lambroni muoveva appena gli occhi ed era stato consegnato alle cure del personale del 118 che l’aveva ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santissima Annunziata. Il giorno successivo gli stessi pompieri e gli agenti della Scientifica della polizia di Stato avevano compiuto un sopralluogo rinvenendo nella casa due bombole staccate e con i rubinetti aperti. Lambroni era un geometra che si dilettava nella musica cantando in un coro. Tra l’altro avrebbe dovuto sostenere una piccola parte anche nella Madama Butterfly in programma a breve in piazza d’Italia. Vedovo da circa dieci anni, lascia due figli, uno dei quali era presente durante le operazioni di salvataggio. (e. f.)

