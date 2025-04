Esplosione in casa: tredicenne ustionato 

Ha aperto la porta della sua abitazione e questo, probabilmente, è stato il gesto che ha causato la deflagrazione che lo ha investito. Un ragazzino di 13 anni, intorno alle 14 di ieri, è stato ustionato dalla vampata incandescente proiettata all’esterno della sua casa, al piano terra di una palazzina, nel centro storico di Monti. La fiammata è il risultato dell’incendio scoppiato nell’edificio a causa di una fuga di gas. Aprendo la porta, il ragazzino ha involontariamente innescato l’esplosione facendo entrare ossigeno dentro l’andito dell’appartamento. La fiammata ha raggiunto al viso e al petto il ragazzo e i suoi indumenti hanno preso fuoco. Il portone è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Alcune persone che erano vicine alla casa, in piazza Regina Margherita, sono accorse per aiutare il giovanissimo studente e hanno avuto l’accortezza di toglierli subito i vestiti. Subito è arrivata anche la madre e dopo qualche minuto una pattuglia della Polizia Stradale e i Carabinieri, a Monti ieri c’era una consistente presenza delle forze dell’ordine per il Rally storico della Costa Smeralda. Il ragazzino è stato soccorso e trasferito in elicottero, prima a Olbia e poi a Sassari, nel Centro Ustionati. Il giovane paziente non è in pericolo di vita, ma le ustioni al viso e al petto sarebbero estese. I Carabinieri della Stazione di Monti hanno iniziato una indagine, insieme ai Vigili del Fuoco, su quanto è avvenuto. Il gas ha saturato la cucina, il problema potrebbe essere nell’impianto di alimentazione del piano cottura. Ma solo dopo gli accertamenti tecnici si potrà avere una ricostruzione dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA