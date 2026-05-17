Esplosione in casa, 38enne grave 

Nel rione Domus Beccias la sveglia ieri è suonata alle 8. Tutti i residenti del quartiere di Terralba quel boato se lo ricorderanno a lungo. Chi abita in via Boccaccio oltre ad aver sentito quel botto ha visto le finestre di casa in frantumi, crepe nei muri e, quando si è affacciato sulla strada, una villetta letteralmente esplosa. È l’abitazione dove vive da solo il 38enne Aleandro Frau che, proprio grazie all’intervento dei vicini di casa, adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione nell’ospedale di Sassari. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra in pericolo di vita.

Il boato

Un’esplosione tremenda ieri con una deflagrazione talmente potente che i muri di una stanza al primo piano sono crollati, così come il solaio. Ovviamente finestre e porte nella villetta al civico 15 sono un ricordo, così come quelle della casa che confina alla sua destra. Alla sinistra invece c’è un passaggio largo un metro e mezzo circa dove, qualche ora dopo, i vigili del fuoco hanno accumulato mattoni e mobili.

Soccorsi

A dare l’allarme proprio i residenti di via Boccaccio; nel giro di pochi minuti è arrivata la prima squadra dei vigili del fuoco e a ruota le forze dell’ordine. Immediatamente sono entrati nell’abitazione e hanno portato fuori Aleandro Frau. Viste le sue condizioni è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso: il disoccupato è stato trasportato sino all’ospedale di Sassari dove si trova ricoverato.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno sbarrato gli accessi della strada mentre i vigili del fuoco hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area. Un’operazione durata poco più di cinque ore. Ovviamente la villetta del 38enne è stata messa in sicurezza anche grazie a qualche intervento di muratura, mentre le abitazioni vicine per fortuna non hanno riportato gravi danni per cui nessuno è stato costretto a lasciare la propria casa.

Le cause

La causa dell’esplosione sembra sia chiara, almeno a una prima ricostruzione: il gas uscito contemporaneamente da due bombole che si è accumulato nella stanza, poi la scintilla, il boato e le fiamme. E sembra davvero molto improbabile che le due bombole abbiano avuto lo stesso problema, una perdita, contemporaneamente. Ora però spetterà alle forze dell’ordine, alla luce anche della relazione dei vigili del fuoco, stabilire dinamica ed eventuali responsabilità di una terribile esplosione che per un caso fortuito non si è trasformata in una tragedia.

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