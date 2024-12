Esplosione all’Eni, domani il sopralluogo Nominati altri esperti 

Calenzano. Ai Pm di Prato serve una perizia sull’impiantistica strutturale del deposito Eni che stabilisca le cause dello scoppio che il 9 dicembre ha causato cinque morti, 26 feriti - di cui due ancora in gravi condizioni al Centro ustioni di Pisa - e notevolissimi danni materiali nella zona di Pratignone. Dopo gli esperti di esplosioni, gli inquirenti hanno incaricato altri consulenti di esaminare gli apparati presenti nell’area di scoppio, non solo gli impianti delle pensiline di carico dei carburanti ma pure le autocisterne. Va inoltre valutato che ruolo abbia giocato il mezzo sollevatore che in quel momento stava alzando un carrello vicino alle baie di carico. Per la procura di Prato il fulcro degli accertamenti è nelle manutenzioni, anche straordinarie, previste nel deposito la mattina del 9 dicembre, e di riflesso sul tipo di avaria o inconvenienti riscontrabili negli impianti. Per questo domani si terrà un sopralluogo tecnico dei carabinieri e dei magistrati che seguono l’inchiesta, per il momento aperta su tre ipotesi di reato: rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, omicidio colposo plurimo e crollo doloso di costruzioni. Intanto sono stati ultimati gli accertamenti autoptici, odontoiatrici e genetici che hanno consentito di attribuire un’identità certa ai resti umani, che ora verranno posti a disposizione dei loro familiari per i funerali.

