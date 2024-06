Esplosione all’Aluminium, non ce l’ha fatta uno dei sei operai feriti 

BOLZANO. Troppo profonde le ferite, troppo gravi le ustioni estese sul 57% del corpo: Bocar Diallo è morto nel reparto grandi ustionati di Verona. Senegalese, 31 anni, era tra i sei operai feriti dall’esplosione all’Aluminium Bozen della notte fra giovedì e venerdì, intorno a mezzanotte e mezza. Arrivato in Italia come profugo, Diallo aveva ottenuto asilo politico e a Bolzano si era costruito una nuova esistenza. Nonostante l’impiego nello stabilimento siderurgico, come molti migranti faceva fatica a trovare un alloggio e viveva nel maso Zeiler, un ex edifico agricolo nel rione Gries nel quale trovano accoglienza in 28.

Karin Cirimbelli, responsabile del progetto di accoglienza, lo ricorda come «un ragazzo d’oro, tutto lavoro, casa e preghiera». Gli abitanti del maso Zeiler oggi sono in lutto, hanno perso un coinquilino e un amico. «Era un ragazzo piena di vita e molto rispettoso - lo ricorda su Facebook il connazionale Bassamba Diaby - Se mi vedeva aveva sempre tempo da dedicarmi, mi salutava con rispetto, chiedeva della mia famiglia e io facevo la stessa cosa con lui, come nei nostri usi».

Tre suoi colleghi sono in gravissime condizioni, in particolare il caposquadra Artan Vila, 48 anni, ricoverato a Milano. Dopo l’incidente Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per oggi uno sciopero di 8 ore all’Aluminium e di 4 ore per tutto il settore metalmeccanico in Alto Adige, e la Fiom ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento. «Non si può morire di lavoro! L’abbiamo dovuto dire troppe volte in questi anni – ribadiscono Cgil/Agb e Fiom/Mav - È ora che seguano i fatti. Bisogna assolutamente incrementare la sicurezza per evitare che una tragedia come questa si ripeta».

