Esplosione alla Toyota, si ferma la fabbrica 

BOLOGNA. Rabbia e dolore il giorno dopo l'incidente alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, che ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi di 34 anni e Lorenzo Cubello di 37, e il ferimento di altri 11, di cui uno ancora grave all'ospedale Maggiore di Bologna. La Procura ha avviato gli accertamenti, che si concentrano su un apparecchio scambiatore nell'impianto di climatizzazione esterno al capannone dove è crollato un muro, in seguito alla terribile esplosione.

I sindacati dei metalmeccanici per oggi hanno indetto uno sciopero di otto ore nel territorio metropolitano, ma senza cortei e presìdi, per senso di responsabilità visti i disagi causati dall'alluvione. L'azienda, che per il momento non parla in attesa di sviluppi dell'indagine, ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori la chiusura dello stabilimento, la sospensione delle attività e l'attivazione della Cassa integrazione. A Bologna intanto parole di cordoglio per l'ennesima tragedia sul lavoro sono arrivate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla Biennale di Legacoop. Il Capo dello Stato ha voluto esprimere «solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittima dell'alluvione e del gravissimo incidente mortale di mercoledì, ai feriti e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze di questa ennesima tragedia sul lavoro».

