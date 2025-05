Esplosi 15 colpi contro Marongiu 

Quindici colpi esplosi con due pistole in piazza Roma ad Arzana. Quella di Vincenzo Beniamino Marongiu è stata un’esecuzione in stile mafioso. Sandro Arzu, 56 anni, ritenuto dagli inquirenti l’esecutore dell’omicidio del suo compaesano, resta in carcere. Ieri mattina, il fermo è stato convalidato e il gip di Cagliari, Giorgio Altieri, accogliendo la richiesta dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia, ha confermato la custodia cautelare in carcere. Arzu, assistito dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola, è rinchiuso nel penitenziario di Uta insieme a Giampietro Deiana (difeso da Marco Usai e Simone Pili), suo parente e coetaneo di Arzana. I due sono stati arrestati lunedì mattina in viale Elmas, all’altezza di una stazione di servizio, e Arzu, latitante da 809 giorni, è stato trovato in possesso di una pistola revolver con matricola abrasa e carica. Anche per Deiana il gip ha convalidato il fermo e la custodia in carcere. Gli contestano il concorso per la detenzione dell'arma clandestina e la ricettazione. Fissata per domani a Lanusei l’udienza di convalida per gli altri quattro indagati per concorso in omicidio e favoreggiamento: sono i due fratelli di Arzu, Roberto (57) e Sergio (65), il nipote Gianluca (26) e Piergiorgio Piras (36), tutti di Arzana.

Il movente

Gran parte della sua latitanza Sandro Arzu l’avrebbe trascorsa nel Campidano. Nei ventisei mesi e mezzo vissuti con l’etichetta di ricercato, il 56enne pregiudicato di Arzana avrebbe fatto qualche sporadica trasferta in Ogliastra. Una di queste con una missione precisa: uccidere il suo compaesano Vincenzo Beniamino Marongiu, noto Mino. Almeno questo emerge dall’attività investigativa condotta dalla compagnia dei carabinieri di Lanusei e dal nucleo investigativo di Nuoro con il coordinamento delle Procure di Lanusei e Cagliari e della Direzione distrettuale antimafia. Per gli inquirenti è lui l’esecutore dell’omicidio di Marongiu avvenuto il 9 luglio scorso in piazza Roma. Agli investigatori è chiaro anche il movente: un regolamento di conti tra bande nemiche che sul territorio volevano dominare la gestione del narcotraffico.

Indagine tradizionale

Che Sandro Arzu potesse contare su una rete di amicizie fidate è più che una certezza. In due anni di latitanza, tra Campidano e Ogliastra, più di una persona gli ha garantito appoggio. Di questo sono convinti i carabinieri che lo hanno pedinato seguendo il tradizionale e collaudato manuale di attività investigava. «Pedinamenti, osservazioni, studio e analisi di possibili movimenti di parenti e amici», ha spiegato Luigi Grasso, generale dei carabinieri. I metodi antichi sono stati integrati con sistemi di tecnologia avanzata. Ma intercettare Sandro Arzu, già atteso da una pena di 11 anni per traffico di droga, è stato possibile anche grazie al coordinamento dei comandi provinciali che si sono scambiati costantemente informazioni e hanno messo in atto servizi congiunti. «Tutto ciò è risultato fondamentale per la chiusura delle operazioni», ha aggiunto Grasso.Quello che per l’Arma è stato un importante «successo investigativo», come l’ha definito Gennaro Cassese, comandante dei carabinieri di Nuoro, assume un valore doppio perché arrivato in un territorio di «difficile penetrazione investigativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA