«Esploro, e mescolo r&b, classica e pop» Olivia Trummer sbarca a Nuoro jazz  

La foto del suo profilo Whatsapp ritrae una bambina con un cappello di paglia che suona un pianoforte. Non dev’essere un caso se, a quarant’anni, Olivia Trummer continua a scegliere proprio quell’immagine per dire qualcosa di sé.

Nel frattempo che studiava pianoforte classico, a Stoccarda, dove è nata in una famiglia di musicisti, non sapendo ancora leggere la musica, si è appassionata alla composizione e all’improvvisazione, imparando a creare melodie facilmente memorizzabili. Oggi, con la stessa curiosità di allora, la pianista, cantante e compositrice tedesca, continua a esplorare strade nuove, senza lasciarsi irretire dalla tradizione.

A Nuoro, sabato 23 agosto (alle 21.30), in occasione del Nuoro Jazz Festival, con Makar Novikov (contrabbasso) ed Earl Harvin (batteria), porterà il suo originale repertorio, e l’ultimo album, Like Water , registrato a New York con il leggendario produttore americano Russ Titelman.

Per l’undicesimo disco ha scelto un titolo evocativo.

«Ci abbiamo pensato a lungo, e alla fine ci siamo convinti che descrive bene sia la mia musica sia la mia essenza di artista. L’acqua è un elemento fluido e trasparente. Allo stesso modo, io mi muovo con naturalezza tra generi musicali diversi. I dodici brani spaziano da composizioni originali a riletture di classici, in cui mescolo musica classica, jazz e pop».

Com’è nata la collaborazione con Titelman, produttore di artisti come Rickie Lee Jones, Eric Clapton, Randy Newman e vari altri?

«È stato un incontro inaspettato. Un algoritmo ha portato alla sua attenzione i miei video musicali su YouTube. Si è entusiasmato e mi ha scritto su Facebook. Dopo un po’ l’ho raggiunto a New York, e insieme abbiamo scelto i brani per l’album. Ne è nata una bella intesa».

In “Like Water“ interpreta per la prima volta un brano in italiano: “Tu, io e domani” di Joe Barbieri. Qual è il suo legame con l’Italia?

«Ho un rapporto profondo con l’Italia, ho tanti amici e ci vengo a suonare spesso. Cantare in italiano era un modo per esprimere la mia affinità con la lingua e la cultura italiane».

Alterna composizioni originali a brani iconici come “My Baby Just Cares for Me”. Come sceglie le canzoni che decide di interpretare?

«Mi affido all’intuizione. Perlopiù scelgo i brani di artisti che mi piacciano come Jerome Kern, Leonard Bernstein, o Stevie Wonder, e di cui apprezzo sia la musica sia il testo. In generale, cerco qualcosa che mi ispiri un arrangiamento originale».

Le sue composizioni spesso intrecciano Bach e Beethoven con il pop e l’r&b. Fino a che punto è consentito osare con le contaminazioni?

«Se si ha gusto e un’ottima conoscenza di ciò che si intende mettere insieme, allora si può osare. Ciò che io cerco di ricreare con la mia musica è lo Yin e lo Yang della cosmogonia cinese».

Ha pubblicato tanti album: ce n’è uno in particolare che le è più caro degli altri?

«Probabilmente è il terzo, che si intitola “Nobody Knows”. È il primo in cui mi sono proposta nella triplice veste di pianista, compositrice e cantante».

La transitorietà della vita è un tema ricorrente nelle sue composizioni, perché?

«È una questione alla quale penso ogni giorno. Il tempo a nostra disposizione non è infinito. E forse, questo ci aiuta ad apprezzare di più ogni momento».

Da Berlino a Parigi, Londra, Tokyo, New York. E adesso arriva a Nuoro. Come appare il mondo a chi si sposta continuamente, dalla metropoli al piccolo centro?

«Credo che ogni luogo abbia una storia e un’identità da raccontare e apprezzare. Ovunque, quello che cerco di fare è ispirare le persone: la musica è necessaria».

