13 agosto 2025 alle 00:36

Esplorazioni urbane  per conoscere la città 

Sono aperte le iscrizioni al primo incontro di “La città multispecie”, il ciclo di passeggiate ed esplorazioni urbane promosso dal Laboratorio di ecologia urbana “Enrico Corti” del Comune e curato dall’associazione Mesu. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini in un percorso di conoscenza, ascolto e riscoperta degli spazi della città, attraverso esperienze multisensoriali e dirette nelle aree che quotidianamente abitate.

L’appuntamento inaugurale si terrà mercoledì 27 agosto alle 18 alla Mem. La partecipazione è consigliata su prenotazione, disponibile all’indirizzo di posta elettronica laboratorioecologiaurbana@comune.cagliari.it, con un massimo di 25 posti. L’evento di apertura offrirà ai partecipanti un’introduzione alle modalità e alla sensibilità che guidano le attività del Leu, ispirate a una nuova etica della coesistenza tra le diverse specie che condividono gli spazi urbani. Obiettivo: promuovere una riflessione critica sulle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalle disuguaglianze socio-ambientali e dai conflitti che caratterizzano il nostro tempo, puntando a costruire città resilienti, basate sulla cura e sulla convivenza. Il ciclo proseguirà con passeggiate tematiche dedicate alla riscoperta degli esseri e delle materie viventi che popolano le aree urbane, quali acqua, suoli, animali, alberi, prati e piante spontanee.

Le escursioni rappresentano un’occasione per approfondire l’interdipendenza tra le specie, comprendere la nostra vulnerabilità condivisa e condividere strategie di coabitazione, che favoriscano ambienti urbani più sostenibili e inclusivi. «Vogliamo proporre un nuovo modo di osservare e vivere la città, che metta in relazione tutte le forme di vita che la abitano», ha spiegato Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore all’Ambiente.

