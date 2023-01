Esplodono botti e polemiche  

L’ordinanza anti-botti è arrivata puntuale. Ma puntualmente è stata ignorata: la notte di San Silvestro è stata un crescendo di petardi, bombette e alo scoccare della mezzanotte persino fuochi d’artificio, partiti da diversi angoli della città. Nonostante i controlli delle forze dell’ordine, con i vigili urbani in servizio straordinario, non è scattata nessuna sanzione mentre per cani e altri animali è stato un inferno come ricordano i proprietari e gli animalisti. «Ogni anno si ripete la stessa emergenza, bisogna cambiare mentalità visto che le ordinanze non sono sufficienti» ha commentato Anna Rita Deiana, presidente dell’Anta onlus.

I divieti

L’ordinanza, in vigore fino a ieri, era chiarissima: vietato esplodere petardi, bombette e fuochi d’artificio, previste multe da 25 a 500 euro. La Giunta, guidata da Massimiliano Sanna, aveva anche previsto un servizio di controllo straordinario per la notte di Capodanno con una squadra di 8 agenti della polizia locale in campo (costo 1.500 euro). Nonostante il massiccio impegno delle forze dell’ordine, i divieti sono rimasti soltanto sulla carta e nessun verbale è stato stilato dai vigili urbani. «Non è facile sorprendere chi esplode i petardi in una serata di festeggiamenti come quella di Capodanno» ripetono dal Comune. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non ci sono stati incidenti legati all’uso di mortaretti.

I controlli

Nei giorni precedenti sono stati effettuati controlli anche nelle rivendite come ha ricordato il comandante provinciale dei Carabinieri, Erasmo Fontana. «Verifiche in cinque attività e tutte erano in regola» ha ribadito. Inoltre l’ordinanza sindacale, prevedendo solo sanzioni amministrative, finisce per essere di competenza della polizia locale anche se i controlli vengono effettuati da tutte le forze in campo.