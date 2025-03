Esplode una palazzina, grave un turista 

Roma. Il boato fortissimo e la palazzina di tre piani che in pochi istanti si sgretola. Tragedia sfiorata stamattina nel quartiere Monteverde a Roma. Erano circa le 8,45 di ieri mattina quando si è verificata un’esplosione in uno degli edifici del cosiddetto “casermone” di via Vitellia, una struttura del ’600 che affaccia su villa Pamphili. In pochi istanti la palazzina è crollata e un turista è rimasto sotto le macerie. È stato estratto vivo poco dopo dai vigili del fuoco, che insieme ai carabinieri hanno lavorato a lungo per accertare che non ci fossero altre persone coinvolte.

Ustioni

L’uomo, Grant Paterson, 54enne scozzese, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant’Eugenio con traumi alle gambe e ustioni sul 70% del corpo. Quando è stato raggiunto dai pompieri era cosciente. È ricoverato in prognosi riservata ma ieri non sembrava in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione quando è avvenuta la deflagrazione stava facendo colazione nel b&b. L’ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas ma sono ancora in corso accertamenti per stabilire se sia stata provocata da una bombola o dal metano della rete. Lo stabile è stato posto sotto sequestro e il pm di turno ha svolto un sopralluogo. Italgas ha fatto sapere che dalle prime verifiche sui contatori dello stabile «risultano integri». Sotto la lente degli investigatori anche la regolarità in materia di antinfortunistica, come l’antincendio del b&b per il quale risulta regolare comunicazione al Comune.

Premonizione

Nell’edificio fino a qualche settimana fa viveva Roberto Saviano e tra gli abitanti c’è chi ha pensato a un attentato, ma lo su Instagram ha spiegato: «Già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere». Alcuni residenti raccontano di essere stati svegliati da un fortissimo boato, negli appartamenti lungo la strada i vetri hanno iniziato a tremare e si è vista la pioggia di calcinacci sulle auto in sosta. Poi si sono sentite le urla disperate del turista dalle macerie. Paterson era in vacanza a Roma da solo e sabato pomeriggio aveva postato l’ultima foto da fontana di Trevi. «Questa dovrebbe essere una buona settimana - scriveva lunedì - se non vengo ucciso in qualche modo empio... Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA