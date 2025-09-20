VaiOnline
Is Mirrionis.
21 settembre 2025 alle 00:15

Esplode una conduttura d’acqua in via Is Maglias Nella strada allagata si apre un’enorme voragine 

Un grande bidone per la raccolta differenziata è piazzato in mezzo alla corsia dedicata al transito degli autobus in via Is Maglias. Boa improvvisata sul lago artificiale che ieri mattina si è creato nella trafficata arteria di Is Mirrionis causa di una perdita idrica. Un guasto non comune però visto che la conduttura sotterranea è letteralmente esplosa portando con sé il pesante asfalto che le ricopriva.

Il risultato è stata un’enorme voragine che ha reso difficile il passaggio dei mezzi pubblici, creando a catena non pochi disagi al traffico.

Giovanni Lorenzo Porrà
