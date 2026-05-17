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Carbonia.
18 maggio 2026 alle 00:49

Esplode una bombola di gpl, tragedia sfiorata a Medadeddu 

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Momenti di paura per l’esplosione di una bombola nella tarda mattinata di ieri a Medadeddu, periferia sud di Carbonia.

Il boato fortissimo è stato avvertito in tutta la zona e per lunghissimi minuti si è temuta la tragedia. La bombola esplosa si trovata dentro una piccola costruzione realizzata lungo un vialetto privato e destinata proprio a proteggere le bombole di gpl che servivano l’abitazione di un’anziana coppia di coniugi in via Cristoforo Colombo. Le cause della deflagrazione sono da accertare: non si esclude che ci sia stata una perdita di gpl e che una scintilla, forse da un vicino impianto elettrico, abbia provocato l’esplosione. Fortunatamente in quel momento i residenti si trovavano dentro casa e nella strada non transitava nessuno altrimenti l’esplosione avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Basti pensare che le antine in ferro che proteggevano le bombole sono state trovate lungo la strada e che l’automobile parcheggiata accanto alla casettina delle bombole (spazzata via dalla forza dell’esplosione), è stata fortemente danneggiata. Immediata la chiamata al 112 e l’invio sul posto del personale del 118 (ma nessuno si è fatto male) e i vigili del fuoco del distaccamento locale.

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