Esplode una bombola del gas 

Momenti di paura verso l’una di ieri a Is Mirrionis: dopo i festeggiamenti nella notte di San Silvestro qualcuno ha lanciato dei petardi nella terrazza di un palazzo in via Trincea delle Frasche, provocando un incendio che ha portato all’esplosione di una bombola del gas. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno nelle vicinanze: la deflagrazione ha così provocato dei danni all’interno dell’abitazione e l’annerimento di una parte della facciata dell’edificio. Una persona è rimasta leggermente intossicata dal fumo ed è stata soccorsa dal personale del 118: non c’è stato bisogno di portarla in ospedale. Le indagini su quanto accaduto sono state svolte dai carabinieri della stazione di Stampace.

Il boato

In città l’arrivo del nuovo anno è stato salutato con fuochi d’artificio e botti in tutti i rioni, come da tradizione. E non ci sono stati feriti o situazioni particolarmente pericolose. Solo in via Trincea delle Frasche si è temuto il peggio per l’esplosione di una bombola del gas. Come emerso dagli accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo scoppiato in una palazzina, e dei carabinieri, a causare la deflagrazione sarebbe stato il lancio di diversi petardi in una terrazza. Uno dei botti fatti scoppiare nella copertura di un palazzo avrebbe causato la combustione del tubo in gomma di una bombola. Da qui le fiamme e poi l’esplosione del piccolo serbatoio del gas. Il boato si è sentito in tutto il quartiere. C’è chi ha pensato fosse saltato in aria un ordigno o che qualcuno avesse utilizzato un pericoloso botto illegale.

L’ambulanza

Dalla terrazza si è sollevato un denso fumo. Immediate le segnalazioni ai vigili del fuoco e al 118. Nella strada del quartiere di Is Mirrionis sono arrivati i mezzi provenienti dalla caserma di viale Marconi e un’ambulanza de I Sardi Soccorso. I vigili si sono occupati di spegnere le fiamme ancora vive nella terrazza e di effettuare le indagini per capire cosa avesse provocato l’incendio e la successiva esplosione. Poi hanno svolto i controlli per valutare eventuali criticità strutturali dell’edificio. Alla fine i danni hanno riguardato soprattutto l’appartamento che dà sulla terrazza, oltre all’annerimento della facciata dell’edificio di via Trincea delle Frasche. Il denso fumo ha provocato una leggera intossicazione per una persona, assistita dal personale del 118: non ha avuto particolari conseguenze e non è stato così necessario il trasporto in pronto soccorso.