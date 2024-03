Esplode una bombola, crolla muro di cinta 

Un boato verso le 18 ha provocato momenti di grande apprensione a Pirri: una bombola di gas è saltata in aria in un cortile in via Camaldoli, danneggiando il muro di cinta, in parte crollato. Per fortuna non ci sono stati feriti. Immediata la segnalazione, con l’intervento dei mezzi dei vigili del fuoco e anche del 118. Sono stati avviati gli accertamenti per capire cosa abbia fatto esplodere la bombola di gas. Si tratta di cause accidentali.

«Si è sentito un boato, un rumore fortissimo», hanno raccontato sui social gli abitanti della zona. L’esplosione si è sentita in quasi tutta Pirri. Quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno trovato pezzi della bombola in strada e un muro parzialmente distrutto. L’esplosione sarebbe stata causata dal surriscaldamento della bombola per motivi ancora in fase di accertamento. Nel cortile e nell’abitazione non c’era nessuno.

