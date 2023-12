Esplode una bombola, anziano ustionato 

Tragedia sfiorata ieri sera a Sant’Isidoro, borgata del Comune di Quartucciu, sulla vecchia Orientale sarda da dove si arriva attraverso una strada di comunicazione. Un’abitazione è rimasta distrutta da un incendio provocato dallo scoppio della bombola di una stufa a gas. Le fiamme hanno raggiunto anche il padrone di casa, rimasto ustionato: il pensionato Salvatore Ledda, 85 anni, è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Brotzu con una ambulanza del 118. Presentava ustioni alle gambe, alle mani e alla braccia ma era cosciente e non sarebbe pericolo di vita. La prognosi è comunque legata agli accertamenti in clinici ancora in atto a tarda notte.

Dopo cena

L’uomo aveva probabilmente appena cenato, teneva la stufa accesa, quando improvvisamente c’è stato uno scoppio, sentito nelle vicinanze, con le fiamme che si sono immediatamente sviluppate, raggiungendo tutta l’abitazione nella via delle Fragole. Sono stati attimi drammatici, probabilmente l’anziano, pare in quel momento solo in casa, ha cercato di spegnere le fiamme, procurandosi le ustioni. L’allarme è stato immediato lanciato dai vicini e dagli automobilisti, che passando nei pressi hanno immediatamente notato le fiamme e il fumo. Sono così arrivati una ambulanza del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu: l’uomo è stato prima soccorso dai carabinieri e dai pompieri, poi affidato alla valutazione e alle prime cure dei sanitari e subito trasportato all’ospedale Brotzu dove, dopo le visite al Pronto soccorso, è stato ricoverato in osservazione.

L’indagine

I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per circoscrivere il rogo che ha trovato facile esca all’interno della casa, danneggiando gli arredi e aggredendo i muri e la soffitta. Spente le fiamme, i vigili del fuoco e i militari hanno effettuato un primo sopralluogo: le fiamme come detto si sarebbero sprigionate dalla bombola della stufetta che il padrone di casa aveva acceso dalla prima serata per ripararsi dal freddo. Il pensionato ha davvero rischiato grosso.

Stamattina potrebbe essere effettuato un nuovo sopralluogo per nuove verifiche: i carabinieri hanno anche raccolto alcune testimonianze che potrebbero tornare utili per chiarire nei particolari quanto è accaduto. Si cerca anche a risalire a eventuali difetti della stufa e della bombola. In merito non sono trapelate indiscrezioni.

