Esplode una bomba carta, 17enne ferita 

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita a causa dell’esplosione di una bomba carta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri e ha rischiato di rovinare la festa del Carnevale oristanese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia la giovane stava camminando nel piazzale del Tribunale, dove da giorni si fa festa fra brindisi e musica altissima, quando c’è stata l’esplosione che ha danneggiato il muro del liceo classico e alcune schegge hanno colpito la giovanissima a un braccio. È stata subito soccorsa e accompagnata al Pronto soccorso.

Nei tre giorni qualcuno ha esagerato con l’alcol tanto che ha avuto necessità dell’assistenza sanitaria ed è stato trasportato nel piazzale dell’Arst dove è stato allestito un punto medico. Inoltre, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, c’è stato chi domenica ha innescato una batteria di fuochi d’artificio in mezzo alla folla. Non sono mancati i petardi, martedì sera qualcuno ha distrutto anche una vetrata di un locale al piano terra dei palazzi Saia. Diverse criticità anche nella viabilità. I numerosi varchi sono stati aperti da automobilisti che hanno circolato anche se in realtà il transito era vietato. Tantissimi i veicoli che ad esempio sono transitati in via Cagliari all’altezza dei palazzi Saia e del mercato di via Costa. Disagi anche nelle vie Sardegna e Diaz dove, a causa della mancanza di indicazioni per le strade alternative, molte auto sono rimaste in coda.Problemi infine per i parcheggi: nonostante ci fossero diverse aree per la sosta dei bus tanti pullman sono stati parcheggiati in spazi non idonei creando problemi alla viabilità. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA