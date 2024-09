Esplode un pacco bomba, pensionata gravemente ferita 

Una forte esplosione avvertita a chilometri di distanza, poi le urla disperate di una donna riversa in terra coperta di sangue con una gamba straziata da decine di bulloni. Con questa terribile scena è iniziata la mattina degli abitanti di una palazzina di via XVIII dicembre a Carbonia dove ieri è stato messo a segno un attentato, con un pacco bomba, che ha sconvolto la città. Un’indagine lampo dei carabinieri ha permesso di arrestare il presunto responsabile, Antonino Sanna, 72 anni noto per precedenti analoghi, mentre le condizioni della donna, Giuditta Tanchis di 68 anni, operata d’urgenza al Sirai e poi trasferita al Brotzu di Cagliari restano gravi. Non è in pericolo di vita ma la guarigione si annuncia lunga e complicata.

La deflagrazione

La donna è un’insegnante in pensione di 68 anni che vive da tempo nella palazzina che risale all’epoca della fondazione della città. Come ogni mattina aveva raggiunto il terreno alle spalle della casa per dare da mangiare alle sue tartarughe. Prima di lei era arrivato Paolo Porcu, 76 anni, che non vive più nella palazzina ma non ha mai smesso di occuparsi dei suoi gatti rimasti in zona: «Hanno mangiato come ogni mattina e poi sono andato via – racconta – avevo notato che da qualche giorno c’era un pacco davanti al cancello del nostro terreno. Era involto con carta regalo per bambini e, assicurato a un fiocco azzurro, c’era un foglio bianco. Mi ero avvicinato per vedere se ci fosse scritto qualcosa, magari il nome del destinatario, ma era totalmente bianco. Così non l’ho toccato pensando che il proprietario sarebbe venuto a prenderselo». Non si sa se Giuditta Tanchis lo avesse anche lei notato prima, ma ieri, così ha riferito a chi l’ha soccorsa, si è inchinata, lo ha raccolto e lo ha agitato per cercare di capire che cosa contenesse. Per sua fortuna lo posato di nuovo in terra e si è alzata in piedi, altrimenti l’inferno che si è scatenato un istante dopo non le avrebbe dato scampo. Quel movimento ha, infatti, fatto scattare l’innesco e il pacco, realizzato in legno multistrato e infarcito di bulloni, è esploso ai piedi della donna. I bulloni le hanno devastato una gamba e danneggiato il cancello della famiglia Porcu e la serranda basculante di un altro vicino. I carabinieri ne hanno raccolto a decine sino alla carreggiata di via XVIII dicembre.

I soccorsi

Pino Carta, altro residente del palazzo, è stato il primo a soccorrere la vicina: «Ho sentito delle urla strazianti – racconta – mi sono affacciato alla finestra e ho visto Giuditta in terra, la gamba era coperta di sangue. Mi sono precipitato sotto casa, abbiamo dato l’allarme chiamando il 118 e i carabinieri». Attorno alle 9, mentre la donna veniva accompagnata all’ospedale Sirai dall’ambulanza dell’Auser, sul posto c’erano già le auto dei carabinieri delle stazioni di Carbonia e San Giovanni Suergiu al comando del capitano Enrico Santurri, seguiti poi dai militari del Ris e dagli artificieri. C’erano da raccogliere decine di reperti, sentire i testimoni e avviare le ricerche del principale indiziato che, sulla base delle testimonianze era il pensionato Antonino Sanna di 72 anni. Qualche ora dopo, nella casa dell’uomo sono stati trovati decine di pacchi bomba e un mini arsenale. Così è scattato l’arresto.

