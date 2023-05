Esplode un furgone carico di gas, strage sfiorata nel centro di Milano 

Milano. L’aria è satura di fumo nero, la puzza di bruciato si estende per centinaia di metri, i passanti alzano gli occhi al cielo preoccupati dall'odore e dalle esplosioni. È una scena da guerriglia quella che si trovano davanti i vigili del fuoco quando arrivano nel quartiere Porta Romana di Milano, vicino a una scuola. Un furgone adibito al trasporto di bombole d'ossigeno ha preso fuoco nella parte anteriore e le fiamme hanno coinvolto il carico esplosivo, provocando diverse deflagrazioni che hanno distrutto dodici auto e cinque scooter in sosta. Danneggiati tre appartamenti e la farmacia. L'esplosione in uno spazio tanto stretto e frequentato avrebbe potuto provocare una strage. Al momento del boato nell'istituto, che comprende anche un asilo nido, c'erano oltre 300 persone.

Disastro colposo

Eppure l'unico ferito accertato è il conducente, un 53enne che inizialmente sotto choc ha poi parlato con gli inquirenti: ha visto uscire fumo dal cofano, ha tentato invano di spegnere le fiamme per evitare che raggiungessero le bombole di ossigeno dirette alla vicina casa di riposo. Tutto inutile, in pochi secondi il rogo ha raggiunto il retro contenente dodici tra bottiglie e bombole di ossigeno. L'uomo ha riportato ustioni alle mani, contusa invece una suora di 89 anni. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, al momento a carico di ignoti.

