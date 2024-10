Esplode petardo, malore per un anziano dovuto allo spavento  

Succede ogni sera. Al calare dell’oscurità gruppi di ragazzini si riuniscono al parco Matteotti in via Marconi disturbando i frequentatori facendo esplodere petardi. Ed è successo anche ieri sera quando intorno alle diciotto un boato fortissimo ha scosso la tranquillità della zona. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e della Polizia e anche un mezzo dei vigili del fuoco. Alla fine per fortuna non si è fatto male nessuno ma ancora una volta sono stati fatti esplodere petardi evidentemente potentissimi.

«L’onda d’urto ha fatto aprire addirittura le porte del mio negozio», racconta Filippo Simbula del negozio di abbigliamento Vanità by Oscar, «è stato un boato fortissimo, pensavano fosse una bomba. Un anziano che si trovava al parco si è sentito male per lo spavent. Da qualche tempo, «ci sentiamo poco sicuri. È una zona che sta prendendo una brutta piega. Questo è il parco dei bambini e invece ogni giorno ci troviamo a fare i conti con queste persone che lanciano petardi e cose simili». Qualche settimana fa bombe carta erano state fatte esplodere a poca distanza l’una dall’altra al parco del Sole in via Turati, in via Bonaria e in piazza IV Novembre. In via Bonaria era stato danneggiato l’ingresso di un negozio.

RIPRODUZIONE RISERVATA